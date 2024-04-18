Bakan Bayraktar’dan İliç sonrası 'madenciliğe devam' mesajı

Mehmet KAYA

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 Şubat’ta İliç’te ABD ve Kanada merkezli SSR Mining’in sahibi olduğu Anagold tarafından yürütülen Çöpler altın madeninde yaşanan felaketin ardından “Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu”nda konuştu.

Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) tarafından düzenlenen organizasyonda Bakan Bayraktar, 13 Şubat’taki felaketin motivasyona darbe vurduğunu ancak stratejik olarak belirledikleri hedeflere ulaşmak için inançla çalışacaklarını söyledi. Bayraktar, kömür üretiminin artırılmasına yönelik çabaların da süreceğini belirtirken, madencilik denetiminde yeni bir koordinasyon mekanizması önerdi.

13 Şubat’taki hadise…

Bakan Bayraktar konuşmasının iki ayrı bölümünde İliç Çöpler altın madeni felaketine değindi. Konuşmasının sonunda, madencilere “üretime devam kararlılığı” vurgusu yaparak şunları söyledi:

“(yeraltı kaynakları) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerine, Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı desek daha mı öne çıkar ama onun ötesinde ilk günden şunu söyledim: Gerek enerji, gerek tabii kaynaklar alanında konuya bütüncül ve kapsamlı baktığınızda ve Türkiye ekonomisinde madenciliğin, yeraltı kaynaklarının ve enerjinin yerine baktığınızda ülkemizin ekonomik anlamdaki çıkarının, ülkemizin ekonomik anlamda gelişiminin en önemli kaynağının itici gücünün burası olduğunu vurguladım, vurgulamaya devam ediyorum. Ve bir parça 13 Şubat’taki hadise bizim motivasyonumuza enerjimize darbe vurmuş gibi gözükse de hala ilk günkü inanç ve motivasyon içerisinde inanıyorum ki; Türkiye ekonomisi yeraltı zenginliklerini en kısa sürede ekonomisine katarak yoluna çok daha güçlü şekilde yoluna devam edebilecek. Bu vizyonla hareket edeceğiz. Bu toplantının da bu anlamda hepimize katkı yapacağına inanıyorum.”

Bakan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı önleme kararlılığını vurgulayarak, “2017 yılında hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu politika çerçevesinde ülkemizin kaynaklarını, yüksek teknoloji ve uluslararası standartlarda geliştirerek gelecek nesiller için kullanmakta kararlıyız. Yerli kömürden altına, nadir toprak elementlerinden bor madenine kadar her alanda yatırımı, üretimi, istihdam ve ihracatı sürekli artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Devlet olarak hesap soracağız, yeni denetim modeli önerisi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan kazada toprak altında kalan kişilere ulaşma çalışmasının devam ettiğini vurgulayan Alparslan Bayraktar, sorumlular hakkında “devlet olarak” hesap sorulacağını belirtirken, yeni bir denetim mekanizması da önerdi. Bakan Bayraktar, “Yaşanan üzücü olayda ihmali, kusuru olan varsa bunun da hesabını devlet olarak soracağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yaşadığımız bu üzücü olay bizlere madenlerdeki denetim süreçlerinde kurumlar arası eşgüdümün ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gösterdi. Maden sahaları işletme güvenliğine uygunluk açısından MAPEG tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çevresel etkiler açısından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetleniyor. Tüm bu denetim süreçlerinin ortak bir yapıda takip ve kontrol edilebileceği bir mekanizmanın kurulmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. Daha güvenli madencilik için çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Bu toplantının da bu anlamda bizlere katkı yapmasını diliyorum” diye konuştu.

Net maden ihracatçı olma hedefi devam ediyor, kömür üretimi artırılacak

Türkiye’nin enerji ve madencilikte yüksek dış açık verdiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kullanılan enerjinin 2/3’ünün, doğalgazın neredeyse tamamının, petrolün yüzde 92’sinin, kömürün de yüzde 40’ının ithal edildiğini vurguladı. Avrupa ülkelerinin sanıldığının aksine kömür üretimini artırdığını söyleyen Bayraktar “Ülke olarak Elektrik üretiminin yüzde 36’sını, birincil enerji arzının ise yüzde 26’sını kömürden sağlıyoruz. Bununla birlikte 2022 yılında 39 milyon ton, 2023’te 41 milyon ton kömür ithalatı yaptığımızı da belirtmek istiyorum. ..2022’deki yerli kömür üretimimizi 105 milyon tonun üzerine çıkararak bir rekor kırdık. Ancak önemli miktardaki ithalatı düşündüğümüzde çok daha yüksek üretim rakamlarına ulaşmamızın şart olduğunu söylememiz gerekiyor. Türkiye’nin yıllık 150 milyon ton kömür üretim hedefine ulaşması bizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır”

İş sağlığı ve güvenliği: MAPEF 1.3 milyar TL ceza kesti!

MAPEG’in 2023'te maden ruhsat sahalarında 8 bin 828 denetim yaptığını, 1 milyar 260 milyon liralık idari para cezası verdiğini, toplam 2 bin 421 faaliyet durdurma işlemi kararı alındığını belirten Bakan Bayraktar, bu yıl 15 Nisan itibariyle yapılan maden ruhsat sahası denetimi sayısının da 3 bin 225’e ulaştığını açıkladı. Bayraktar, işletmeleri de iş sağlığı ve güvenliği alanında duyarlı olmaya davet etti.