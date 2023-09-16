Bakan Bolat: Orta Koridor var olmaya devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pekin'den Londra'ya uzanan, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan ve sağladığı güvenlik ve zaman tasarrufuyla uluslararası ticarette daha fazla öne çıkan Orta Koridor'un önemini ilelebet sürdüreceğine dair bir yorum üzerine, "Tabii, tarihten bu yana böyle. İpek Yolu yüzyıllar önce vardı, yine var olmaya devam edecek. Buradaki en önemli rolümüz Türkiye bir kavşak ülke. Tedarik ve üretim ülkesi Türkiye, aynı zamanda transit ve kavşak ülke konumunda. Her yol Türkiye'den geçiyor." şeklinde konuştu.

"Türk diasporası ticaret ve yatırım köprüsü olacak"

Ticaret Bakanı Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na 121 ülkeden yaklaşık 1.800'ü yurt dışından olmak üzere 4 bini aşan iş insanı katıldığını söyledi.

Türk diasporasının bulundukları ülkelerde aktif cemiyetçi olmasının ve birbirleriyle kenetlenip güçlenmesinin öneminden bahseden Bolat, şu bilgileri verdi:

"Türkiye artık dünyaya açık bir ekonomi. Dünya ticaretinde ihracat-ithalat olarak 620 milyar dolarlık bir payımız var. Bu dışa açık ekonominin en önemli göstergesi ki toplam milli gelirimiz içinde yüzde 70 civarında pay oluşturuyor ihracat ve ithalatın toplamının payı. Diaspora, Türkiye'nin dünyaya açılmasında çok etkili oldu. Almanya'daki, Avrupa'daki gurbetçilerimiz olmasaydı biz Avrupa'ya ihracatımızın yüzde 45'ini, 50'sini yapmakta zorlanırdık.

Önce onlarla başladık ticarete, sonra onların sayesinde diğer pazarlara ulaştık. İşte bizim diaspora da bulundukları ülkeler ile Türkiye arasında öncelikle bir dostluk elçisi, ticaret elçisi konumunda olacaklar. Ticaret köprüsü, yatırım köprüsü olacaklar. Bu mesajları verdik. Kendi aralarındaki güçlü kenetlenme ve dayanışma ile bulundukları ülkede aynı zamanda siyasi ve sosyal, toplumsal alanlarda etkili bir lobi olacaklar."

Bolat, Türk diasporasının dünyada en etkili diasporalardan birisi olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Ama bunun için daha çok gurbetteki vatandaşlarımız ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliği köprülerini artırmamız lazım." şeklinde konuştu.

ABD'de kritik görüşmeler yapılacak

Bakan Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD'ye gideceğine değinerek, burada önemli görüşmeler ve ABD'li uluslararası yatırımcılar ile programlar yapılacağını söyledi.

Kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceklerini dile getiren Bolat, yatırımcı ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

İhracatçılara sunulan reeskont kredilerde yaşanan artıştan bahseden Bolat, yeni dönemde dış talebe yönelik olarak ihracatı artırarak büyümeye katkı yapma hedefini benimsediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile yoğun görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihracatçılara sunulan reeskont kredilerinin son dönemde 10 kat arttığını söyledi.

Bolat, reeskont kredilerinin günlük 3 milyar 50 milyon liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Bu şu anlama geliyor. Günlük 102 milyon dolar kredi limiti ihracatçılar için. Yani bu anlamda artık finansmana erişim sorunu gibi bir sorundan bahsetmek pek mümkün değil.

Biz de onlardan performans bekliyoruz, icraat bekliyoruz. Küresel talebin düştüğü, durgunluğun seyrettiği, ticaretin ve büyümenin çok durgun olduğu bir ortamda ihracatçılarımızın kazandıkları bu yeni finansman imkanlarıyla hamle yapıp ihracat noktasında bir atılım içinde olmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hükümet olarak "tek yol ihracat" sloganıyla ihracatçıları yanında yer aldıklarını anlatan Bolat, "Bu tür Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu destek mekanizmalarıyla ihracatımızı, dış ticaretimizi, döviz gelirlerimizi artırma çabalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.