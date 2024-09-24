Bakan Bolat'tan ABD'de iş dünyasıyla yoğun temaslar

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından, ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "New York'ta iki gündür devam eden ikili ve çok yönlü görüşmelerimiz kapsamında Amerikalı ve dünyanın birçok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek ülkemizin potansiyelini anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda ABD Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, toplantıda Türkiye'deki yatırım ortamı ve olası fırsatların ele alındığını aktardı.

"Ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine ulaşmamızda şirketlerimiz önemli bir rol oynayacaktır"

Bolat, "Farklı alanlarda önemli işbirliklerine sahip olan Türk ve Amerikalı şirketlerin bir araya gelerek işbirliği alanlarını çeşitlendirmesinin, iki ülke ticaret hacminin yukarı yönlü ivmelenmesine yapacağı etkinin olumlu olacağına inanıyoruz. Türkiye ve ABD arasında ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine ulaşmamızda şirketlerimiz önemli bir rol oynayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.