İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail Lübnan'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. İsrail ordusu, Lübnan kasabalarında Hizbullah’ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı, 800 bombardıman düzenledi.

Hizbullah ise üç İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurdu. İsrail, akşam saatlerinde Beyrut'u vurmaya başladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: En az 274 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında çocuk, kadın ve sağlık görevlileri dahil en az 274 kişinin öldüğünü, bin 2024 yaralı olduğunu açıkladı. Binlerce kişi ise evlerinden kaçmak zorunda kaldı.

Netanyahu: Önümüzde zorlu günler var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik, şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var" dedi.