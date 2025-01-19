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Bakan Işıkhan: Aday Havuz Sistemi sayesinde 82 bin 544 işsizle iletişime geçildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 işverenin 23 bin 911 arama gerçekleştirdiği ve bu aramalarda 82 bin 544 kişiyle iletişime geçildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan: Aday Havuz Sistemi sayesinde 82 bin 544 işsizle iletişime geçildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Aday Havuz Sistemi ile yapılan aramalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz yılın Eylül ayında hayata geçirdiğimiz Aday Havuz Sistemimiz ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdam fırsatlarına kolay erişebilmelerini sağlıyor, işverenlerin ise ihtiyaç duyduğu nitelikli adaylara hızlıca ulaşabilmelerine imkan sunuyoruz. Aday Havuz Sistemi sayesinde 6 bin 952 farklı işveren toplam 23 bin 911 arama gerçekleştirdi. Bu sorgulamalar sonucunda 82 bin 544 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. İstihdamı destekleyici uygulamalarımız ile iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye devam edeceğiz.”

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