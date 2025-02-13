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Bakan Işıkhan duyurdu: Kendi işini kuracak engelli ile eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: Kendi işini kuracak engelli ile eski hükümlüler için hibe desteği artırıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini belirtti.

 Kendi işini kurmak isteyen için hibe desteği arttı

Bakan Işıkhan, korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteğinin 580 bin liraya, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin ise 435 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

 Engelli ve eski hükümlüler faydalanabilecek

Işıkhan, "Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin liradan 720 bin liraya, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin liradan 580 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltiyoruz" bilgisini verdi.

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