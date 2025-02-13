Hurda araç teşviki fiyatları yükseltti! ÖTV indirimi 25 yaş üstü otomobillere talebi artırdı

Hurda araç teşviki ile ÖTV'siz otomobil alımı ile ilgili düzenleme için verilen kanun teklifi ikinci elde piyasayı hareketlendirdi. 25 yaş üstü araç ilanlarında fiyatlar bir anda ikiye katlandı.

25 yaş ve üstü otomobili olanlar ÖTV'siz sıfır araç alabilmelerine imkan tanıyacak bir kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu.

Aracını dönüşüme veren faydalanacak

Teklifte, hurda olarak değerlendirilen 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Hurda fiyatları ikiye katlandı

2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması, 25 yaş üstü araçlara olan talebi artırdı. Sabah’ın haberine göre, yüksek talep fiyatları katladı. 1 ay önce 50 bin TL'ye bile satılamayan hurda araçlar şimdi 100-150 bin TL'ye satılmaya başladı.

Eğer yasa çıkarsa kazanç 800 bine kadar çıkıyor

Teklif kabul edilir, yasa çıkarsa elinde hurda aracı olan vatandaş, 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV indiriminden faydalanacak. Örneğin, 2 milyon TL'lik 1600 cm3 motor hacmini aşmayan, ÖTV dilimi yüzde 80'e giren bir otomobilde 772 bin kazanç sağlayacak.

İlan sayısındaki artış dikkat çekiyor

Yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 2000 model altı araçların ilanlarında da büyük artış yaşandı. İlan platformlarında bazı araçlar için "Hurda teşvikine uygun" başlıklar dikkat çekti. Satıcılar, "Motoru çalışmaz ancak hurda teşvikine girer", "Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz", "Teşvikten ve ÖTV'den faydalan, alan kazanır" gibi ifadelerle araçlarını öne çıkarmaya başladı. 2000 altı model araçların fiyatları yasa öncesi 100 bin ila 300 bin TL arasında değişirken, şimdi bu araçların fiyatlarında iki katına varan oranlarda artış gözlemlendi.

"Al-satçı fırsatçılar da ortaya çıktı"

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yasanın gündeme gelmesiyle 2000 model altındaki araç fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi. Yalçın, "Özellikle son iki haftadır fiyatlar tırmanışa geçti. Bir ay önce 200 bin TL bandında olan 2000 model bir araba son haftalarda 300-350 bin TL'ye kadar yükseldi. 50-60 bin TL'ye satılan 1986 model araç 100 bin TL'yi geçti" ifadelerini kullandı. Bu süreçte durumu fırsata çevirmek isteyenlerin de ortaya çıktığını anlatan Yalçın, "Her dönem olduğu gibi bu yasanın gündeme gelmesiyle al-satçı fırsatçılar da çıktı. Ancak yasanın detayı tam bilinmiyor. Bu yasayla fırsatçılar da patlayabilir" diye konuştu. Ticari araçlarda ÖTV'nin yüzde 4'lerde olduğuna dikkat çeken Yalçın, bu teşvikten daha çok binek araçlarda faydalanılabileceğini ekledi.

12 model yasa kapsamına giriyor

Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor. Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor. Bu modeller: Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter.

7 yılda 519 bin araç dönüştürüldü

Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son teşvik 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, 2012 ile 2019 yılları arasında uygulanan teşvik düzenlemesiyle 7 yılda toplam 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

Yasa 3 milyondan fazla aracı kapsıyor

TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Eğer teklif kabul edilirse, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor. Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor. Bu teklif, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de çevre dostu ve güvenli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.