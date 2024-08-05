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Bakan Işıkhan: Düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlar için 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlanacağını açıkladı.

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Bakan Işıkhan: Düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık.

Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 oranında artış sağladık.
Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz" dedi.

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