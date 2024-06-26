Bakan Işıkhan açıkladı: Emekliye refah payı yok, asgari ücrete ara zam yok!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. 'Asgari ücrette ara zam olacak mı?' sorusuna Bakan Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını belirtti ve “Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralıkta birlikte olacağız” dedi.

Bakan Işıkhan, 'Emekliye enflasyon farkının haricinde bir refah payı gündeme gelebilir mi?' sorusunu ise, “Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme kapsamında artışlar olacak. Ayrıca enflasyonla ilgili farklar söz konusu olduğunda onları veririz. Onun dışında refah payı ile ilgili bir çalışmamız yok” şeklinde yanıtladı.