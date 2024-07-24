Bakan Işıkhan’dan belediye borçlarına ilişkin açıklama: Tahsili konusunda kararlıyız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin prim borçlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu.

Borçların tahsili konusunda kararlı oldukların ifade eden Bakan Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sosyal Güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir.

Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız.”