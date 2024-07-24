Erdoğan, borcu olan belediyelerin gelir kaynağına el konulacağını açıkladı
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moody's'in' not artırımı konusunda, "11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde." dedi. Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.
- Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.
- (Moody's'in) 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.
- (CHP Genel Başkanı Özel'e) Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin.
- 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir.
- Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.
- Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır.
- Depremin 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, politikalarımız sonuç verdikçe ortaya çıkan ilave kaynağı başta emekliler, halkımızın emrine sunacağız.
- Komisyonda, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir."
- Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın.
- (Sahipsiz hayvanlar teklifi) Meclis tatile girmeden Genel Kurula sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.
- Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz.