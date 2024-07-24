Erdoğan, borcu olan belediyelerin gelir kaynağına el konulacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Tüm ülkelerle dostluğumuzu ilerletmeye, dostlarımızın sayısını artırmaya bakıyoruz. Tokalaşmak amacıyla uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

- Yunanistan'ın tüm adımlarını takip ediyor, ihtiyaç halinde müdahalede bulunuyoruz. Bundan sonra da Batı Trakya Türk Azınlığa kol kanat germeye devam edeceğiz.

- (Moody's'in) 11 yıl sonra gelen not artırımı, Türkiye için çok geç kalmış bir adım. Türkiye’nin ekonomik kapasitesi bu oranların çok üzerinde.

- (CHP Genel Başkanı Özel'e) Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesin.

- 2024 yılında emekli maaşlarında yüzde 78 ila 86 oranında artışa gitmiş durumdayız. Yaptığımız bu artış, enflasyon beklentisinin oldukça üzerindedir.

- Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.

- Amacımız, ekonomimizi enflasyonu körükleyecek bir kısır döngüye sokmadan insanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmaktır.

- Depremin 104 milyar doları bulan faturası azaldıkça, politikalarımız sonuç verdikçe ortaya çıkan ilave kaynağı başta emekliler, halkımızın emrine sunacağız.

- Komisyonda, köpek yüzünden hayatını kaybetmiş 10 yaşındaki kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin, 10 yaşındaki oğlu parçalanmış babanın üzerine yürüyen bir karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir."

- Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın.

- (Sahipsiz hayvanlar teklifi) Meclis tatile girmeden Genel Kurula sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz.

- Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz.