Meclis'te vergi tartışması... AK Partili Nilgün Ök: Kâr ettiğimizde tabii ki veriyoruz

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 53 maddelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

AK Parti tarafından hazırlanan vergi paketinin ilk imzacısı olan Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün eşinin üzerine kayıtlı şirketin son 5; Ök’ün ağabeyiyle birlikte kurduğu şirketin ise son 3 yılda hiç vergi vermediği iddia edildi.

Nilgün Ök, şirketlerin zarar ettiğini bu yüzden vergi ödemediklerini söyledi.

Genel Kurul'da söz alan Ök, "Vergi nedir; sizin giderleriniz gelirlerinizden fazlaysa kurumlar vergisi vermeyebilirsiniz. Zarar ettiğiniz takdirde vergi vermezsiniz. Dolayısıyla şirketin finansman gideri böyle olduğu için vergi yükümlülüğü doğmamıştır. Bunun dışında tabii ki kâr eden şirketlerimiz de vardır. O kadar ayıp ki... Bakın getirmiş olduğumuz pakette çok ayıp ediyorsunuz. Gelir olsun verelim yani vergi. Kâr ettiğimizde tabii ki veriyoruz. Tasfiye halinde olan bir şirketten nasıl vergi doğar." dedi.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Vergi vermeyen vergi paketi getirmesin. Yakalandığınız zaman da böyle bağırmayın." diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından birleşime 10 dakika ara verildi.

Teklifin birinci bölümü üzerine konuşmalar gece geç saatlerde tamamlandı.

Genel Kurul, 24 Temmuz saat 14.00'te açılmak üzere kapandı. (ANKA)