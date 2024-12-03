Bakan Kacır duyurdu: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 94 Organize Sanayi Bölgesi'nde 16,2 milyon metrekarelik 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 2,4 milyon metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtıklarını duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek "Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.