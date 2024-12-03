  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kacır duyurdu: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık
Takip Et

Bakan Kacır duyurdu: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 94 Organize Sanayi Bölgesi'nde 16,2 milyon metrekarelik 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 2,4 milyon metrekarelik alanı ön tahsis başvurularına açtıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kacır duyurdu: 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek "Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."  dedi. 

Dünya Bankası: Faiz maliyetleri son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktıDünya Bankası: Faiz maliyetleri son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktıKüresel Ekonomi

 

'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istedi'Ahmak' ve 'Dilan Polat' davalarının savcısı görevden affını istediGündem

 

Ekonomi
Batı Akdeniz'in ihracatı 2,3 milyar doları aştı: Almanya zirvede
Batı Akdeniz'in ihracatı 2,3 milyar doları aştı: Almanya zirvede
Sermaye Piyasası Kurulu ihraç verilerini yayınladı
Sermaye Piyasası Kurulu ihraç verilerini yayınladı
Sakarya’dan 11 aylık ihracat rekoru
Sakarya’dan 11 aylık ihracat rekoru
Üsküdar Belediyesi'nden dev destek: Öğrenciye tam 15 bin TL verilecek
Üsküdar Belediyesi'nden dev destek: Öğrenciye tam 15 bin TL verilecek
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi
Tapuda yeni dönem! Mülkiyet devri işlemlerinde değişikliğe gidildi
Tapuda yeni dönem! Mülkiyet devri işlemlerinde değişikliğe gidildi