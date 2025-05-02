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Bakan Kacır duyurdu: KOSGEB Kapasite Geliştirme Programı’nın 2. başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu: KOSGEB Kapasite Geliştirme Programı’nın 2. başvuruları başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirtti. Kacır, sosyal medya hesabından programın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Bu yılın ilk başvuru döneminde 877 işletmenin projesini destekliyoruz"

Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını aktaran Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız. Bugün başlayan başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Detaylara, 'http://kosgeb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek."

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