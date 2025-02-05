Bakan Kurum'dan deprem konutları açıklaması: 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteği veriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: "Şehirde yeni uydu kentler kurarak, şehrin dış bölgelerinde de güvenli yaşam alanlarını artırmayı amaçladık. Bu kapsamda Adıyaman İndere bölgesinden başlamak istiyorum. İndere’de 5 milyon metrekarelik bir alanda, Türkiye’nin en büyük şantiye alanını kurduk. 16 bin konut ve sosyal donatılarla, belki de dünyada nadir örnekleri bulunan bir şehircilik yaklaşımıyla yeni bir uydu kent inşa ediyoruz."

Malatya İkizce bölgemiz, burada da yaklaşık 28 bin konutun. Yani Malatya’nın yeni uydu kentinin inşasına devam ediyoruz. Depreme dayanıklı binaların yanı sıra bölgenin ihtiyacı neyse sosyal yaşam alanlarını ,ticari alanları da mimari tasarımı ve altyapısıyla birlikte Malatya’mız yepyeni bir yaşam alanı kazandırma anlayışıyla çalışıyoruz.

Antakya Gülderen mahallemiz burada 4 bin konutluk mahalle kuruyoruz. Her ilin kendine özgü bir hikayesi var. Kahramanmaraş’a gittiğinizde Trabzon Caddesi vardır. Kahramanmaraş’ta Azerbaycan mahallesinde Türkiye’ye örnek kentsel dönüşüm projesini yürütüyoruz. Kahramanmaraş’ımıza yakışır örnek projeyi bul yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

"2025 sonu itibarıyla tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak"

Köy konutlarımızın inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Yaklaşık 63 bin inşaatı başlatılan köy konutlarının 32 binini teslim ettik. 30 bin konutu hızlı bir şekilde tamamlayıp 2025 sonu vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Deprem bölgesinde iş yerini açmayan 2025 sonu itibarıyla tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Deprem dönüşümü ülkemiz adına yeni bir milli mücadeledir. Deprem bölgesine yönelik hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon lirayı aşan bütçe ile yatırım gerçekleştirdi. 2025 yılında da bu felaketin etkilerini ortadan kaldırmak için 584 milyar TL’lik kaynağı ilgili kamu kuruluşlarımıza aktarmış olduk.

"750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi veriyoruz"

Yerinde dönüşüm projemiz. Burada da vatandaşımızı talepler çerçevesinde 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi veriyoruz. Orada komşularıyla birlikte inşasını yapabileceği bir imkanı da milletimize sunmuş oluyoruz.

Deprem bölgesinde yaptığımız vizyon projelerle şehirlerimizin altyapısını unutmuyoruz. İçme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi birçok altyapıyı konutlarımızla birlikte inşa ediyoruz.

Bizler sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, medeniyetimizin ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Konutlar kadar iş yerleri kadar önemsediğimiz Malatya’da Söğütlü Camii’mizi, tarihi Bakırcılar Çarşı’mızı, kent meydanımızı ayağa kaldırıyoruz.

Antakya’nın tarihi caddelerini inşa ediyoruz. Kurtuluş Caddesi’ni, Kapalıçarşı’yı yeniden ihya ediyoruz. İskenderun sahil projemiz var. Bölgenin cazibe merkezi olacak. Antakya’ya hizmet edecek bir regülasyon projesini başlattık.

"Adıyaman'da yarın anahtar teslimi var"

Eski Kahramanmaraş dediğimiz alanda herkesin gezdiği, ecdadın bize emanetlerini yeniden ihya ediyoruz. Adıyaman biliyorsunuz yarın inşallah Adıyaman’da anahtar teslim törenlerini yapacağız. Burada deprem şehitlerimizi anacağımız, yaptığımız projeleri milletimize aktaracağımız bir programı düzenleyeceğiz. Adıyaman’da da İndere bölgesinde, merkezde, ilçelerde inşa faaliyetleri devam etmektedir. Adıyaman’da yeni bir meydan kazandırmak için vatandaşlarımızla görüştük. Gelen talepler doğrultusunda yeni bir meydan projesini Adıyaman’a kazandırıyoruz. Bugün ilk etabını tamamladık. 6 Şubat depremin yıl dönümünde milletimizin hizmetine açmış oluyoruz.

"Buradaki enkaz alanlarının başına koştum"

Hepimiz bu acıları birlikte yaşadık. Ben de depremin ilk saatleri itibarıyla deprem bölgesindeydim, 11 ile gittim. Nerede yapılması gerekiyor, vatandaşın bizden talebi nedir burada milletimizle omuz omuza mücadeleyi vermiş biriyim. Buradaki enkaz alanlarının başına koştum. Şimdi bir baba evladının nasıl doğumunu, yetişmesini seyrederken heyecan duyar ya biz de milletimize anahtarlarını teslim ederken inşa faaliyetlerinin yükseldiğini görünce büyük bir huzur yaşıyoruz.