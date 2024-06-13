Bakan Şimşek açıkladı: Borsada işlem vergisi taslağı ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X sosyal medya hesabından vergi taslağı ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, paketin yakında TBMM'ye sunulacağını belirtti ancak pakette borsaya yönelik vergi çalışmalar yer almayacak.



Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:



"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."



