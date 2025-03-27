Bakan Şimşek, Asyalı yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak. Bakan Şimşek, toplantıda Asyalı yatırımcılarla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hong Kong'daki Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında bugün gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına video konferansla katılacak.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in HSBC tarafından Hong Kong'da düzenlenen toplantıya TSİ 09.30'da video konferansla katılması bekleniyor.
Şimşek, Küresel Yatırımcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda başta Asya bölgesinden olmak üzere uluslararası yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunacak.
Bakan Şimşek, önceki gün de uluslararası yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştirmişti.
Citibank ve Deutsche Bank'ın düzenlediği web konferansına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan da katılmıştı.