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Bakan Şimşek'ten borsada açığa satış için önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de Brookings Enstitüsü’nde yaptığı sunumda, açığa satış yasağının kaldırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten borsada açığa satış için önemli açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’da 6 Şubat depremlerinden sonra getirilen açığa satış yasağının kaldırılacağına yönelik çalışmaların olduğunu açıkladı. 

Makro ihtiyati tedbirler gevşetiliyor

ABD'de Brookings Enstitüsü’nde bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, "Makro ihtiyati tedbirlerin gevşemesinde sırada ne var?" başlıklı kısmında, değerlendirilmekte olan sonraki adımlar arasında BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının kaldırılmasına yer verdi.

İlgili sunumda Şimşek, kredi faizleri üzerinde sınırlama olmadığını ve döviz korumalı mevduatlardan da kademeli olarak uzaklaşıldığını aktardı.

 Piyasalarda konuluşuluyordu

Bloomberg'in haberine göre, ekonomi yönetiminin BIST'te açığa satışın kurallarında gevşemeye gitmesi konuşuluyordu.

Piyasada da hakim olan beklentiye göre, düzenlemelerin yapıldığı ve açığa satışta düzenlemenin geleceği öngörülmüştü. 

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Açığa satış nedir?

Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir. “Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınır. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade edilir. 

Açık pozisyon ne demek sorusunun cevabı borsa işlemleri kapsamında incelenmelidir. Bu strateji, hisse senetlerinin değerindeki düşüşten kazanç elde etmek üzere kullanılabilir. Normalde yatırımcılar, fiyatı yükseldiğinde satıp kâra geçmeyi planlayarak hisse senedi alır. Açık pozisyon ise bu durumun tam tersidir. Yatırımcılar, aracı kurumdan özel bir hesap dâhilinde ödünç olarak aldıkları hisseleri satarak açık pozisyon yaratır. Bu sürece açığa satış denir.

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