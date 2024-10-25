Borsada açığa satışın kaldırılması ufukta göründü!

Bloomberg, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türk yetkililerin daha fazla yurtdışı girişi sağlamak umuduyla hisse senetlerinin açığa satışına getirilen yasağı hafifletmeyi tartıştıklarını açıkladı.

Bloomberg haberine göre, yetkililer son günlerde yasağı kademeli olarak hafifletmeyi ya da tamamen kaldırmayı düşünüyor. Ancak ayrıntıların kesinleşmediğini ve değişebileceğini belirten kaynaklar, görüşmelerin özel olarak sürdüğünü belirtti.

Sermaye Piyasası Kurulu, yasağı kaldırmayı düşünüp düşünmediği konusunda yorum yapmayı reddetti.

Açığa satış nedir?

2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilen açığa satış yasağı halen sürüyor. Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir hissede, bir anlamda ödünç alarak, düşüş öngörüsüyle satış yönlü pozisyon açması anlamına gelirken, gün sonunda ya da vade sonunda ödünç aldığı hisseyi yerine koyması gerekmektedir. Düşeceği öngörülen ve bu öngörüyle kazanç sağlanmak istenen yatırım aracında yüksek fiyattan satış, düşük fiyattan alış fırsatı veren bir işlem stratejisidir.

“Altyapı hazırlıklarının olduğunu gözlemledik”

CNBC-e’de katıldığı yayında açığa satışa yönelik beklentilerini ve öngördükleri çalışmaları Yatırım Finansman Direktörü Dr. Nuri Sevgen değerlendirdi.

6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana alınan açığa satış yasağı önlemleri nedeniyle yabancı yatırımcıların kotasyon girme konusunda zorlandıklarına dikkat çeken Sevgen, "Açığa satışın piyasanın dengelenmesi açısından bir faydası var. Bu noktada aslında bir beklentimiz var. 25 Kasım'da devreye alınacak olan BISTTECH'in 3.11 sürümü var. Bu sürüm içerisinde de açığa satışın düzenlenmesiyle ilgili bazı maddeler gözümüze çarptı. Bu demek değildir ki 25 Kasım'da açığa satış kalkıyor. Sadece 25 Kasım'da bunu kolaylaştıracak altyapı hazırlıklarının olduğunu gözlemledik. Bu da bu sene içinde veya en geç gelecek sene başında böyle bir yönde karar verilme olasılığını arttırıyor. Borsa İstanbul tarafından aldığımız geri bildirimlerde de açığa satış yasağının kaldırılması konusunda onların da bir beklentisi ve çalışmasının olduğu yönünde. BISTTECH geçişi de üst üste geldiği için 25 Kasım'dan sonra böyle bir olasılık üzerinde duruyoruz. Ama elbette resmi bir açıklama yok" dedi.

Açığa satışın kuralları olması gerektiğini belirten Sevgen, en çok işlem hacmi yapan senetlerin BIST30 içerisinde yer aldığı için likiditesi düşük hisselerde açığa satışın kaldırılması beklentileri olmadığını da ekledi.

“Piyasada derinlik sağlar”

Colendi Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Sadullah Çalışır da aynı yayında borsada açığa satış konusunda, yabancı yatırımcının BİST’e girişi için ivme kazandırmasından çok sadece yukarı yönlü pozisyon alabilmesinin strateji kurmasını engellediğini belirtti.

Yabancı yatırımcının girmek istediği sektörlerde şirketler arasında pair-trade stratejisi kurmasına izin verilmediği örneğini veren Çalışır, açığa satışın piyasaya olumlu etkisinin strateji kurma imkânı sağlayacağını, likiditeyi artıracağını, derinlik sağlayacağını ve piyasa dinamiklerinin daha sağlıklı işlemesini sağlayacağını söyledi.

Pair-trade nedir?

İlişkisi yüksek iki finansal enstrüman arasında değişimlerden yararlanmak amacıyla, eş zamanlı şekilde, düşük performans göstermesi öngörülen enstrümanın satılması ve daha iyi performans göstermesi öngörülen enstrümanın alınması modeline dayalı bir alım/satım stratejisidir.