Asya borsaları karışık seyrediyor

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi sürerken, ABD'nin diğer ülkelerle ticaret konusunda yapacağı anlaşmalara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Asya tarafında ABD yönetiminin İngiltere ile yaptığı ticaret anlaşmasının "sınırlı" nitelikte olduğu değerlendirilmesi ABD-Çin görüşmesinin sonucu hakkındaki iyimserliği azaltırken, artan jeopolitik riskler de bölge pay piyasalarının seyri üzerinde etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de nisan ayında ihracat, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasına rağmen yükseldi. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 315,6 milyar dolara ulaştı. İthalat ise nisanda yıllık bazda yüzde 0,2 azalarak 219,5 milyar dolar oldu, ülkenin bu dönemdeki dış ticaret fazlası 96,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çin'in bu dönemde ABD'ye ihracatı yüzde 21 azalırken Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 20,8, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ise yüzde 8,2 arttı.

Japonya'da ise hane halkı harcamaları martta yüzde 0,4 ile düşüş beklentilerinin tersine artış kaydetti. Bununla birlikte bölgede Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim yakından takip ediliyor. Hindistan basınında, Pakistan tarafından Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesindeki mühimmat depolarına saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artışla 37.485 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 2.577 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 3.343 puanda bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 22.834 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 79.547 puanda bulunuyor.