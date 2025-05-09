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Borsa haftanın son işlem gününe yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.280,71 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa haftanın son işlem gününe yatay başladı
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.280,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.300 ve 9.400 puan seviyeleri direnç, 9.150 ve 9.050 seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda neler izleniyor?

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirtti. 

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