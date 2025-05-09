Temmuz niçin kritik?

Rasyonel düşüncelere sahip insanların yönettiği merkez bankaları siyasetçilere şu aşamada destek olamazlar. Fed ve TCMB için bu rahatlıkla söylenebilir. Fazlaca belirsizlik var. Ekonomik durumun ne tarafa evrileceğini göremiyorlar.

Fed başkanı Powell çarşamba günü anlamca, ‘‘Mevcut durumu okuyamıyoruz. Sonraki hamlemizin ne olacağını bilmiyoruz.’’ dedi. İki nisanda yayımlanan ‘‘Fed zor, Trump ümidi var’’ başlıklı yazıda, destekleyici Fed beklentisinin azaldığını belirtmiştim. Amerikan ekonomisinde bir durgunluk yaşanabileceği dillendirildiği hâlde, Fed adım atamıyor. Çünkü bir ay önce yürürlüğe giren gümrük tarifelerinden önce enflasyon zaten yüksekti. Gümrük vergilerinin enflasyonu ne kadar artıracağı kestirilemiyor. Fed geçen sene güvercin bir söyleme sahipti. Ekonomide yumuşak bir iniş istedi. Agresif faiz indirimleri piyasayı rahatsız etti. Enflasyon yükselecek korkusuyla piyasa faizleri yükseldi. Bu anılar tazeyken, Trump’ın baskısıyla faizin indirilmesi sorumsuzluk olur. Fed’den haziranda indirim beklentisi neredeyse kalmadı. Piyasalar artık temmuza bakacak.

TCMB aldığı yeni önlemlerle; hem rezervlerdeki erimeyi durdurmak, hem de Türk Lirası cinsi varlıkları desteklemek istiyor. Tabii kredi faizlerinin yüksek kalacağı bellidir. İki yılın yorgunluğuyla, reel sektörden eleştiriler geliyor. Mehmet Şimşek birkaç gün önce ‘‘Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruz’’ dedi. Hayaller, Merkez’in 2,5 ay sonraki, 24 Temmuz’daki toplantısına kaldı.