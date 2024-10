Yatırım ve emeklilik fonları alım için acele etmiyor

Borsada 8.642 seviyesine kadar yaşanan düşüşün ardından alımlar başladı. Ancak, yatırım ve emeklilik fonlarının hisse alımlarında seçici davrandıkları ve genel olarak henüz alıma geçmedikleri gözlemleniyor. Bu da borsada gerçekleşen çıkışın tepki düzeyinde kalmasına yol açıyor. Emeklilik fonlarındaki hisse oranı yüzde 23,87 seviyesinde. Yatırım fonlardaki hisse oranı ise 9,62’ye geriledi. Yabancı payı ise 37,44 düzeyinde. Temmuz başında emeklilik fonlarındaki hisse oranı yüzde 29, yatırım fonlarında yüzde 17 ve yabancı payı yüzde 38,26 seviyesinde bulunuyordu.

Son yıllarda borsayı destekleyen yerli kurumsal yatırımcıların alımları oldu. Kurumların alımlarında artış görülmedikçe endeksin hareketleri zayıf kalacak. Yerli kurumsal yatırımcıların alımları, çıkışın devamı için takip edilmesi gereken önemli bir gösterge olarak varlığını koruyor. 2023-2024 halka arzlarında kurum önerilerinde öne çıkan ve yatırımcıların dikkatini çeken hisseler arasında TAB Gıda (TABGD), %144,08 getiri potansiyeliyle başta geliyor.

ZEYNEP’E SOR

ÇIKIŞ STRATEJİSİ Mİ, GİRİŞ STRATEJİSİ Mİ?

Çıkış stratejisi; zamanlama, risk yönetimi, piyasa bilinci, planlama. Zamanlama riski, volatilite riski, baskı, uzun bekleme süresi, aşırı analiz.

Giriş stratejisi; güvence, zararı sınırlama, risk yönetimi, sermayeyi yönlendirme. Dalgalanmalarına bağlılık, zamanlama sorunu, yüksek maliyet.

Düşen piyasalarda kısa vadeli işlem riski daha da büyütür. Gereksiz risklerin altına girmeyin

İki aylığına Vakıfbank hissesinden almaya niyetliyim. Önerinizi öğrenebilir miyim?/Şenol Erberk

Şenol, borsada kısa süreli zaman dilimlerinde alım yapmak risklidir. Şirketin güçlü olması bu riski değiştirmez. Öte yandan düşen piyasalarda kısa süreli işlemler riski daha da artıran bir unsurdur. Bu itibarla gereksiz risklerin altında girmemende yarar var. Bununla birlikte bankacılık sektörünün Nisan 2021’den bu yana yükselen bir ivmeyle hareket ettiğini gözlemek mümkün. Ancak geçtiğimiz temmuzdan bu yana ise düşen bir eğilim söz konusu. Vakıfbank da hazirandan bu yana satış baskısı altında bulunuyor. Hisse, daha dirençli bir seyir izlese de kısa vadede dalgalanmalardan yararlanma arzusu kârdan ziyade zarar olasılığını artıracaktır.

Fırsatları her zaman değerlendiriyor. Sri Lanka’daki firmayla ilgili görüşme ise olmadı

Coca Cola İçecek, Sri Lanka’daki Coca-Cola Beverage için gizliden görüşüyor olabilir mi? /İlyas Karakoç

İlyas, söylentilerden ziyade şirketlerin açıklamalarına değer vermelisin. Coca Cola İçecek, Coca-Cola Company ile Sri Lanka’daki firmanın satın alımıyla ilgili herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bununla birlikte açıklamasının içeriğinde faaliyet gösterdiği coğrafyalarda olası fırsatları değerlendirdiğini, kârlı bir yatırım gördüğü noktada da Coca-Cola Company ile birlikte değerlendirmede bulunduğunu belirtti. Söz konusu ayrıntı şimdi olmasa bile ilerisi için kapıyı açık tutar nitelikte.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu YHS fonu 1 yılda %37,44 değer kazandı

YHS Birinci Hisse Senedi Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini hisse senetlerine yatırıyor. Geçen bir yılda %37,44 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %11,75 geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak Turkcell, Türk Hava Yolları, Bim, İş C ve Akbank hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Vakıfbank, İş C, Gelecek Varlık, Emlak Konut GMYO ve Özak GMYO hisselerinden alım yaptı. Bim, Şok, Garanti Bankası, Migros ve Mavi Giyim hisselerinden ise satışta bulundu. Yapı Kredi Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %3,45 olurken 16.108 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1, satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 2.522.270.068 TL. Dolaşımdaki pay adedi 159.747.754 olurken yüzde 0,32 doluluk oranına sahip. Fonun, %1,59 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %57,17 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 23.10.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %57,17’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 128 gün vadeli olup ödeme tarihi 28.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %17,18 olacak.

%49 YILLIK BASİT GETİRİ

Diğer taraftan 23 Ekim tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,18 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 0,18 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.10.2024 olurken vade tarihi 28.02.2025 olacak. Bono piyasada TRFDZFK22546 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ESCORT TEKNOLOJİ

Pratisyen hekimlere anlık danışmanlık hizmeti veren şirketteki payını artırdı

Escort Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik, For Physician Eğitim firmasındaki payını artırdı. Firmaya, 85.575.000 TL şirket değeri üzerinden yeni yatırım gerçekleştirildiği belirtildi. Alesta, bu yatırım ile payını %0,9 artırdı. Böylece For Physician’daki payını %5,9’a yükseltti. Alesta, Mart 2023’te 7.520.000 TL şirket değeri üzerinden For Physician’a iştirak etmişti. Açıklamada, For Physician firmasının, pratisyen hekimlerin uzman hekimlere anlık vaka danışabilme uygulaması sunduğu belirtildi. Uygulamaya üye olan pratisyen hekimler, karşılaştıkları vakalarla ilgili uzman hekimlerden hızlıca yorum alabiliyor. Escort Teknoloji, diğer taraftan %100 iştiraki olacak şekilde, fintek iştiraklerinin yer alacağı 8 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kuracak.

ICU GİRİŞİM

Atabeg Platformu’na yatırım yapacak. Platform, kamu sınavlarına yönelik eğitim veriyor

ICU Girişim, halihazırda Kamu Personeli sınavlarına yönelik mobil ve web üzerinden eğitim programları hazırlayan Atabeg Platformu’na yatırım kararı aldı. Bu kapsamda, minimum 150.000 dolar sermaye ile Atabeg Platformu’nun yeni kurulacak bir anonim şirket bünyesine alınarak, eğitim gamının genişletilmesi, modernizasyonu ve kapasite artışı hedefleniyor. Amaçlanan yatırımın, büyüme potansiyeli yüksek ve sürdürülebilir bir proje olması öngörülüyor. Farklı sektörlerde iştirakleri bulunan ICU Girişim’in toplam üçü bağlı ortaklık olmak üzere toplam sekiz firmada payı bulunuyor. İştirakler farklı alanlarda yer alıyor. Şirket yakın tarihli bir diğer açıklamasında da organik tarım sektöründe faaliyette bulunan bir firmaya ortak olacağını ya da yeni şirket kuracağını belirtti.

TSKB

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 100 milyon euro kredi aldı. Yeşil projelerde kullandıracak

TSKB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile çevre dostu projelerin finansmanına yönelik bir kredi sözleşmesi imzaladı. Alınacak kredi, Türkiye genelinde yeşil ekonomiyi destekleyen teknoloji ve hizmetlere yönelik finansman sağlayacak. Kredinin toplam tutarının 100 milyon euro olduğu belirtildi. Kredi, çevre dostu projelerin finansmanını sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmayı ve yeşil ekonomi hedefl erini destekleyecek. Öte yandan banka yurt dışında 350 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Elde edilen bu nakit girişi de kredi kullanımlarında değerlendirebilecek. Son üç yıldır gelir ve kârlılığını düzenli şekilde büyüten TSKB, son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında da gelirdeki büyümesini sürdürdü. Banka dönem sonunda ise kârını %39 büyüttü.