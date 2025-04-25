Fonlarda dengeler değişiyor Para Piyasası Fonları çıkışta

Yatırım fonlarında 22 Nisan haftasında toplam 179,5 milyar TL’lik para girişi yaşanırken, 118,2 milyar TL’lik çıkış gerçekleşti. Böylece haftalık net büyüme 61,3 milyar TL oldu. En yüksek giriş, 79,3 milyar TL ile para piyasası fonlarında gerçekleşti. TCMB’nin faizi artırması ile birlikte para piyasası fonları yeniden ilginin yöneldiği yatırım enstrümanı oldu. Bu fonlar, hem güvenli liman hem de kısa vadeli getiri arayışında yatırımcının öncelikli tercihi haline geldi.

Kıymetli maden fonlarına 1,8 milyar TL, katılım fonlarına ise 4,4 milyar TL’lik para girişi oldu. Özellikle altın fonları, fiyat artışlarıyla birlikte değer kazandı. Haftalık toplam getirisi 6,5 milyar TL’yi aştı. Katılım tarafında kira sertifikası bazlı fonlar öne çıkarken, hisse katılım fonlarından çıkış dikkat çekti. Yatırımcının bu fon kategorilerine ilgisi sürüyor.

Hisse ve değişken fonlarda çıkış baskısı

Hisse senedi fonlarında 4,3 milyar TL’lik para çıkışı yaşanırken, değişken fonlardan toplam 2,3 milyar TL’lik çıkış oldu. Endeks ve yabancı hisse fonlarında da benzer eğilim gözleniyor. Getiri performansları zayıfl ayan bu fonlar, risk algısının yükseldiği haftalarda geri planda kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar artık volatil piyasalarda temkinli davranıyor. Kısa vadeli, likit ve faiz odaklı fonlar öne çıkarken, hisse senedi ve agresif değişken fonlarda çözülme eğilimi sürüyor. Bu eğilim, portföylerde yeniden denge arayışının sinyali olarak değerlendiriliyor.

ZEYNEP’E SOR

FİYAT/KAZANÇ ORANI MI, PİYASA/DEFTER DEĞERİ Mİ?

Fiyat/Kazanç oranı; değerleme, yaygınlık, beklentiyi ölçme, sinyal özelliği, kıyaslama. Zararda anlamsızlık, nakit akışını görmeme, yanıltıcılık riski.

Piyasa/Defter Değeri; varlık temelli, zararda anlamlılık, işlevsellik, temel güç. Gerçek değeri yansıtmama riski, kârı görememe, sektörel farklılık.

Geçen yıl gelir ve kârı düştü. Bu yılın siparişleri yetersiz. Büyümek için iş bağlantıları artmalı

CW Enerji’nin açıkladığı iş bağlantılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kârı artar mı? / Sami Özkaya

Sami, yeni iş bağlantıları, şirketlerin gelecek dönemlerdeki gelir ve kârlılık projeksiyonlarını şekillendiren kritik göstergeler arasında yer alır. Özellikle döviz cinsinden alınan siparişler, kur etkisiyle iç piyasa satışlarına göre daha yüksek marj fırsatları sunabilir. CW Enerji, yılbaşından bu yana 45,6 milyon dolarlık yeni iş bağlantısı açıkladı. Bu rakam, şirketin geçen yıl elde ettiği yıllık gelirinin %16,6’sı seviyesinde. Şirket geçen yıl hem gelirini hem de kârını düşürdü. Mevcut performansının aynı ivmeyle sürmesi halinde bu yıl da satışlarındaki düşüşün devam etmesi gözlenecek. Yeni iş bağlantılarının artması gerekiyor

Fiyattaki artış için kârdaki büyümeye bakmalı. Piyasanın hacmindeki artış geliri destekler

İş Yatırım Menkul Değerler alım için uygun bir hisse senedi midir? / Abdullah Yılmaz

Abdullah, aracı kurum hisselerinde fiyatı yukarı taşıyan temel dinamikler arasında işlem hacmindeki artış, sermaye piyasalarına olan ilginin yükselmesi, halka arz furyaları ve yatırım ürünlerindeki çeşitlenme yer alır. Bu tür kurumlar, piyasa hareketliliğinden doğrudan etkilenerek gelirlerini artırabilir. İş Yatırım Menkul Değerler geçen yıl gelirini artırmasına rağmen kârını %31 düşürdü. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana%14,7 geriledi. Hissenin 37 TL bölgesindeki desteğinde tutunabilmesi önemli. Güçlü bir çıkış ivmesi yakalayabilmesi için piyasanın hacmiyle birlikte, firmanın düşen kârını büyüttüğünü takip etmeli.

YATIRIM FONLARI

Qinvest Portföy’ün ELZ fonu, katılım esaslarına uygun olarak kazandırmak istiyor

Katılım Hisse Senedi onu (ELZ), borsadaki faizsiz finans esaslarına uygun şirket hisselerine odaklanıyor ve hisse yoğun yapısıyla dikkat çekiyor. Portföyünün %82,57’sini hisselere, %11,69’unu TL katılım hesaplarına, kalanını ise katılım uyumlu fonlara yönlendiriyor. Toplam büyüklüğü 275 milyon TL ve doluluk oranı %31,45 seviyesinde. ELZ, katılım finansı ilkelerine bağlı kalırken piyasasındaki temel oyuncularla uyumlu bir performans göstermeyi hedefl iyor. Son bir yılda %8,59 getiri sağlarken yılbaşından bu yana %4 kayıp söz konusu. Henüz geniş bir yatırımcı kitlesine sahip olmayan fonun geçtiğimiz aralıktan bu yana yatırımcı sayısından düşüş yaşanıyor. Nakit girişi ay bazında dalgalı seyrediyor. Katılım esaslarına göre portföy çeşitlendirmesi arayanlara seçenek sunuyor.

TAHVİL

Tat Gıda, TLREF+%1 faizden bono ihraç etti

Tat Gıda, nitelikli yatırımcılara 21 Nisan 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 340.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 21 Nisan 2026 olacak.

TLREF+ %1 YILLIK FAİZ

21 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Tat Gıda’nın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %1 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTATK42619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

E-DATA TEKNOLOJİ

Lisanslı ürün yönetimi kabiliyetini ticari kazanca dönüştürüyor. 3,4 milyon dolarlık sipariş aldı

E-Data Teknoloji, İkom Bilişim firmasıyla imzaladığı lisans ve üretim izni sözleşmesi çerçevesinde, İkom markasına ait cihazların çeşitli versiyonlarının üretimi ve satışı için toplam 3.432.600 dolar tutarında sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %10,89’una denk geliyor. Teslimatlar haziran sonuna kadar tamamlanacak. İş birliği, E-Data’nın donanım, üretim kapasitesi ve lisanslı ürün yönetimi kabiliyetini ticari kazanca dönüştürmeyi amaçlıyor. Lisanslı donanım üretimi, teknoloji şirketlerine marka çeşitliliği yaratma ve pazarda rekabet gücünü artırma fırsatı veriyor. Bilişim ve savunma sanayiine yönelik donanımlarda yerli üretim ve lisanslı modellemenin önemi artarken, bu tür sözleşmeler Ar-Ge yatırımlarının ticarileştirilmesine de katkı sağlıyor.

AKSA ENERJİ

Gaziantep’teki depolamalı GES projesi ÇED onayını aldı. Enerji arz güvenliğini destekleyecek

Aksa Enerji, yürüttüğü depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında bir aşamayı daha geride bıraktı. Gaziantep’te 40,5 MWe kapasiteyle planlanan depolamalı GES, ÇED olumlu raporunu aldı. Şirket aynı açıklamada Mersin’deki depolamalı RES santralinin, depolamalı santraller arasında üretim lisansı EPDK tarafından onaylanan ilk santral olduğunu belirtti. Depolamalı yenilenebilir enerji santralleri, elektrik üretiminde sürekliliğin sağlanması ve şebeke dengesi açısından önemli bir role sahip. Bu sistemler, güneş ve rüzgar gibi doğası gereği değişken kaynaklardan elde edilen enerjinin ihtiyaç anında kullanılmasına imkân tanıyarak arz güvenliğini artırıyor. Enerji dönüşümünde stratejik konumda olan bu yatırımlar, önemli bir eksikliği karşılıyor.

GÜR-SEL TURİZM

Otonom taşımacılığı alanına yöneliyor. Fırsatları değerlendirmek için görüşmelere başladı

Gür-Sel Turizm, yurt dışında büyüme hedefiyle hareket ediyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Adastec Corp. ile hisse alımı için görüşmelere başladı. Adastec, otonom sürüş kabiliyetine sahip otobüs teknolojileri geliştiriyor ve özellikle şehir içi taşımacılıkta sürücüsüz çözümler sunuyor. Gür-Sel de yurtdışı faaliyetlerinde teknoloji odaklı büyümeyi amaçlıyor. Otonom sürüş teknolojileri, yapay zekâ, sensör sistemleri, yazılımlar gibi alanların kesişiminde yer alıyor. Şehirleşmenin artması, trafik güvenliği, enerji verimliliği ve sürücü kaynaklı hataların azaltılması gibi motivasyonlarla küresel taşımacılık endüstrisinin dönüşümünde önemli bir role sahip olacak. Adastec ile başlattığı görüşmeler, Gür-Sel’in klasik taşımacılığın ötesine geçmesini sağlayacak.