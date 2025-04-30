Borsada defter değerinin altında bekleyen 30 hisse

Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bankası, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding gibi büyük şirketler, güçlü bilançolarına rağmen piyasa tarafından iskontolu fiyatlanıyor. Bu durum, piyasanın baskı altında olduğu dönemlerde uzun vadeli bakabilen yatırımcılar için önemli fırsatlar yaratıyor. Ancak ucuz görünen her hisse tek başına doğru tercih olmayabilir. Bu şirketlerin her biri sektöründe lider olsa da, kısa vadeli dalgalanmalar yatırımcı psikolojisini zorlayabilmekte.

BIST 100 Endeksi’nde yıllık bazda en fazla yükselen hisseler, doğru hikâye ve güçlü trendin nasıl kazandırabileceğini de ispatlar nitelikte. Graınturk Holding, Pasifik Eurasia Lojistik ve Batısöke Çimento gibi şirketler %200’ün üzerinde getiri sağlarken, Tekfen Holding ve Aselsan gibi güçlü sanayi ve savunma şirketleri de yatırımcısına ciddi getiriler sağladı.

Aynı dönemde en fazla kaybettiren hisseler, zayıf ya da devamı gelmeyen hikâyelerle volatil yapıya sahip sektörlerde yoğunlaştı. Agrotech, Reeder Teknoloji ve Kontrolmatik gibi şirketler %60’ın üzerinde değer kaybı yaşadı. Enerji ve teknoloji odaklı bazı şirketlerde görülen sert düşüşler, yatırım yaparken sadece potansiyele değil, sürdürülebilir finansal yapıya da dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu..

ZEYNEP’E SOR

DURAN VARLIKLAR MI, AKTİFLER Mİ?

Duran varlıklar; uzun vadeli, yatırım potansiyeli, sabit getiri, stratejik avantaj. Likidite zayıflığı, sermaye bağımlılığı, uyum güçlüğü.

Aktifler; ekonomik büyüklük, temel analiz, esas ölçüt, genel perspektif. Detay eksikliği, likiditede ve verimlilik analizinde yetersizlik, nicel gösterge.

Rezervleri artıyor. Altın fi yatının artması rezerv değerini de büyütüyor. Fiyatı destekleyecektir

Koza Altın’ın toplam rezerv değerinin artmış olması ne anlama geliyor? / Utku Polat

Utku, maden şirketlerinin uzun vadeli değerini belirleyen temel unsurların başında sahip oldukları rezerv miktarı gelir. Rezervler, bir şirketin gelecekte üreteceği, satacağı ve gelir elde edeceği madenlerin somut ifadesidir. Bu nedenle, rezervlerin artışı büyük önem taşır. Koza Altın, son paylaştığı bilgi ile toplam rezerv miktarının 2.551.000 ons seviyesinde olduğunu belirtirken toplam rezerv değerinin de 7,73 milyar dolara denk geldiği belirtti. Şirket geçen yıl ise 100.382 ons altın üretti. Altın fiyatındaki değer artışı Koza Altın’ın rezerv değerini olumlu yönde destekliyor. Hissenin fiyatı ise yılbaşından bu yana %26,22 yükseldi.

Bir iştirakini halka arz ediyor. Diğer iştirakinin ise yatırımı tamamlanıyor. Geliri artacak

Bera Holding ile alakalı ileriye dönük beklentinizi öğrenebilir miyim? / Abdullah Çavdar

Abdullah, geleceğe dönük beklentilerin fiyat üzerinde önemli etkisi vardır. Şirketin büyüme hamleleri, ihracat kapasitesi, yatırımları, kârlılık kalitesi ve temettü politikası hisseye yönelik talebi etkileyen faktörler arasında yer alır. Bera Holding, geçtiğimiz yıl hem gelirini hem de kârını düşürürken fiyatı son bir yılda geriledi. Yakın tarihli gelişmelerin başında ise %66 iştiraki Golda Gıda’nın halka arzı öne çıkmakta. Halka arzdan Bera da nakit girişi sağlayacak. Öte yandan %77,95 iştiraki Konya Kağıt’ın İzmir’deki dekor kağıt yatırımı tamamlandığında uzun vadede gelir akışı elde edecek. Çıkış için yatırımcı ilgisinde artış şart.

YATIRIM FONLARI

QNB Emeklilik’in CHK fonu, sabit getiriyle güven arayanlara hitap ediyor

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (CHK), portföyünün en az %80’ini kamu borçlanma araçları ve ters repoya yönlendirerek faiz geliri sağlamayı hedefliyor. Toplam büyüklüğü 520,9 milyon TL olan fonun doluluk oranı %26,24 ve pazar payı %1,59 seviyesinde bulunuyor. Devlet tahvilleri (%59,44) ve kısa vadeli likidite enstrümanlarıyla düşük riskli bir profil çiziyor. CHK, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla kısa vadeli dalgalanmaları tolere eden yatırımcılara hitap ediyor. Yılbaşından bu yana %5,87, son bir yılda ise %36,66 getiri sağladı. Enflasyonist ortamlarda sabit getirili varlıklara yönelmek isteyenler için alternatif sunuyor. Faiz dalgalanmalarından fırsat yaratma hedefi, fonun konjonktürle uyumunu artırıyor. CHK, BES portföylerinde denge ve güvenlik arayanlara hitap ediyor

TAHVİL

Oyak Yatırım, %59,83 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Oyak Yatırım, nitelikli yatırımcılara 28.04.2025 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48,75, bileşik faizi ise %59,83’e denk geliyor. 60 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %8,01 olacak.

%48,75 YILLIK BASİT FAİZ

28 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Oyak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48,75 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,24 puan altında bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 28.04.2025 olurken vade tarihi 27.06.2025 olacak. Piyasada TRFOYMD62543 ISIN kodu ile işlem görecek

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İZMİR DEMİR ÇELİK

Bağlı iştirakini borsaya getirmeye karar verdi. Ön izin almak için SPK’ya başvuruda bulundu

İzmir Demir Çelik, %99,81 oranında bağlı ortaklığı İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’nin halka arzı için harekete geçti. Liman faaliyetlerinde uzmanlaşmış iştirakin paylarının halka arzı için SPK’ya ön izin başvurusunda bulundu. 7,5 milyon ton yıllık operasyonel kapasiteye ve 43.215 metrekarelik gümrüklü depolama alanına sahip liman dikkat çekiyor. Liman işletmeciliği, özellikle Türkiye gibi stratejik konuma sahip ülkelerde ihracat, ithalat ve transit taşımacılığın gelişmesiyle birlikte hayli önemde bir sektör haline geldi. Bu alanda faaliyet gösteren işletmeler, sadece yükleme ve boşaltma değil, aynı zamanda lojistik zincirinin verimliliğini belirleyen merkezler olarak da değerlendiriliyor. Liman ve terminal işletmeciliği son dönemde daha fazla gündemde yer buluyor.

ALARKO CARRİER

Büyük ortağı sahip olduğu payları satmayı düşünüyor. Şirketin yönetiminde değişim olmayacak

Alarko Holding, iştiraki Alarko Carrier’de sahip olduğu %20 oranındaki payını diğer ortak Carrier HVACR’ye satmak üzere resmi teklifte bulundu. Uzun süredir devam eden değerlendirme ve müzakere sürecinin ardından kamuoyuna yapılan açıklamada, teklifin kabul edilmemesi halinde söz konusu payların borsada veya başka bir alıcıya satışının gündeme gelebileceği belirtildi. Halihazırda Alarko Carrier’in iki büyük ortağı Carrier HVACR ve Alarko Holding ayrı ayrı %42,03 oranında paya sahip. Alarko Holding’in gerçekleştireceği satışın ardından Alarko Carrier’ın mevcut kontrol yapısında bir değişim olmayacak. Çevresel regülasyonlar ve enerji verimliliği odaklı dönüşümlerle birlikte iklimlendirme sektöründeki şirketlerde yeniden yapılanmalar daha sık gündeme geliyor.

KİLER HOLDİNG

Sapphire AVM’yi ofis alanına dönüştürdü. Bu yolla daha verimli gelir modeli hedefliyor

Kiler Holding’in bağlı ortaklığı Kiler GYO, İstanbul’un simge yapılarından biri olan Sapphire AVM’yi yeniden konumlandırarak “Sapphire Office” adı altında ofis segmentine çevirdi. Yaklaşık 40.000 m2 kiralanabilir alana sahip olan projede 19.131 m2’lik alan kiraya verildi. Kiralama faaliyeti devam ederken, projenin daha verimli bir gelir modeli ile değerlendirilmesi amaçlanıyor. Alışveriş merkezlerinin son yıllarda değişen tüketici alışkanlıkları ve dijitalleşme ile birlikte eski cazibesini koruyamaması, kullanım amacını yeniden gözden geçirmeye neden oluyor. Merkezi lokasyonlardaki büyük yapılar, ofis ya da karma kullanımlı projelere dönüştürülerek yeniden değer kazanma potansiyeline sahip. Kiler GYO’nun dönüşüm hamlesi, stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.