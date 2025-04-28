Bilançolarda zorlu denge arayışı başladı

Üç aylık bilançolar gelmeye başladı. Veriler, bankacılıktan sanayiye, otomotivden enerjiye kadar birçok alanda büyüme ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor. Bununla birlikte pozitif ayrışmayı başaranlar da var.

2025 İlk çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Şimdilik açıklanan bilanço sayısı 16. Bu şirketlerin toplam kârında %22,4 düşüş var. Makroekonomik sıkılaşma, talep daralması ve enfl asyon muhasebesi etkisiyle 2025 ilk çeyrek bilançolarında belirgin bir ayrışma yaşanıyor. Döviz geliri güçlü şirketler öne çıkarken, maliyet ve marj baskısıyla mücadele edenler zorlanıyor.

Bankacılıkta kârlar sınırlı büyüdü. T. Kalkınma Bankası’nın ilk çeyrekte kâr artışı yüzde 69 olsa da Akbank’ın kârı sadece yüzde 4 arttı. İş Bankası ve Yapı Kredi’de beklentiler zayıf görünürken, Garanti ve Halkbank’ta beklentiler daha güçlü. Sektörde kredi- mevduat makasında kısmi iyileşme beklense de, karşılık giderleri kârlılığı baskılamaya devam ediyor. Sigortada sektörün iki güçlü firmasından farklı sonuçlar geldi. Türkiye Sigorta kârını %28 büyütürken Anadolu Sigorta %21,3 düşürdü.

Sanayide Arçelik zarar açıkladı. Şişecam ve Tüpraş’ta net kâr düşüşü bekleniyor. Koza Altın ve Enka pozitif ayrışma gerçekleştirebilecek iki şirket. Enerjide doğal gaz ve kömür bazlı üreticilerin öne çıkması, yenilenebilir enerji şirketlerinde marjların baskı altında kalması beklenmeli.

Aracı kurumlar Ereğli ve Kardemir’de net kâr gerilemesi bekliyor. Tofaş, Türk Traktör ve Ford Otosan iç talep zayıflığı nedeniyle baskı altında. THY ve Pegasus ciroda büyüse de kâr baskısı yaşıyor.

TAV ve HTTBT operasyonel büyüme gösteriyor. Türk Telekom’da güçlü performans beklenirken, Turkcell’de temkinli iyimserlik var. Gıda ve perakendede maliyet baskısının etkili olması beklenmeli.

ZEYNEP’E SOR

VAFÖK MARJI MI, FAVÖK MARJI MI?

VAFÖK marjı; gerçek verimlilik, karşılaştırma, kirayı görme, sektörel kıyaslama, derinlik. Yaygın olmama, belirsizlik, sınırlama, nakdi görmeme.

FAVÖK marjı; yaygın ve bilinirlik, temel gösterge ve değerleme, sektörler arası kıyaslama. Amortisman ve sabit gideriyi görmeme, yanıltıcılık riski.

Son iki yıldır geliri düşüyor ve zarar açıklıyor. Çıkış için faaliyet kârı pozitife dönmeli

Hektaş’ın fiyatı kaç yıldır düşüp duruyor. Sizce düşüş sürer mi? / Zeki Yıldırım

Zeki, Hektaş’ta 2,5 yıldır devam eden düşüş yatırımcıların hayli dikkatini çeken bir fiyat erozyonu. Kasım 2022’de 18,44 TL’yi test ettikten sonra değer kaybederek günümüze kadar geldi. Düşüş sadece teknik tarafta değil, temel finansalların da bozulmasıyla birlikte anlam kazanıyor. Mali tablolar düşüşün yapısal bir sorunun sonucu olduğuna işaret ediyor. Son iki yılda satışları hızla gerilerken zarar açıkladı. Finansal olarak şirketin en olumlu kalemi, parasal pozisyon kazancı görünürken bu gelir de operasyonel başarıdan kaynaklanmamakta. Çıkış için sadece teknik verilerin değil, operasyonel kârlılığın da pozitife dönmesi gerekiyor

Yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısı arttı. Aynı ivme korunduğunda gelir ve kârı olumlu etkileyecek

Pegasus’un performansını nasıl görüyorsunuz? 2025’te de gelir artışı sürer mi? / Gülşah Akçelik

Gülşah, Havayolu şirketlerinin gelirlerini artırmasında en önemli unsurlar arasında yolcu sayısındaki artış, dolu koltuk oranı, uçuş ağı genişliği ve operasyonel maliyetlerin etkin yönetimi yer alır. Pegasus geçtiğimiz 2024 faaliyet döneminde gelirini artırırken kârını düşürdü. Öte yandan son paylaştığı Mart 2025 trafik verilerine göre hem iç hem dış hatlarda yolcu artışı söz konusu. Şirketin toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %10 artarken üç aylık artış da %12 oldu. Yolcu doluluk oranı ise ilk çeyrekte %1,1 geriledi. Yolcu sayısındaki artışın sürmesi şirketin gelirini büyüteceği gibi kârlılığını da destekleyecektir.

YATIRIM FONLARI

Rota Portföy’ün RPC fonu, çevre dostu dönüşüm temasıyla getiri arayışında

İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon (RPC), çevre dostu dönüşüm temasıyla iklim çözümleri sunan şirketlere yatırım yapıyor. Portföyünün %70,87’si yabancı hisselerden, %26,31’i yerli hisselerden oluşurken, kalan kısım yatırım fonu ve diğer varlıklarda bulunuyor. Büyüklüğü 23 milyon TL olan RPC’nin doluluk oranı %1,58 düzeyinde. Stratejik olarak net sıfır hedeflerini ve yeşil dönüşüm trendlerini benimseyen RPC, uzun vadeli çevresel etkiyi yatırım getirisine dönüştürmek istiyor. Yılbaşından bu yana %5,73 gibi sınırlı bir getiri sağlarken, Temmuz 2022’den bu yana performansı %194 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz aralık ayından bu yana yatırımcı sayısında azalma gözlenirken aynı sürede şubat hariç diğer aylarda nakit çıkışı öne çıktı. Portföyün değeri ise son iki ayda azaldı

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %55,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 24.04.2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %49,50, bileşik faizi ise %55,72’ye denk geliyor. 180 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,41 olacak.

%49,50 YILLIK BASİT FAİZ

25 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası çıkardığı bononun yıllık %49,50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 0,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için makul bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 25.04.2025, vade tarihi de 22.10.2025 olacak. Piyasada TRFNURLE2554 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KOZA ALTIN

Çukuralan tesisiyle ilgili ÇED kararına belediye itiraz etti. Yargı süreci yeni başlıyor

Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisi Projesi’ne ilişkin olarak geçtiğimiz şubat ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “ÇED Olumlu” kararı aldığını duyurmuştu. Yeni açıklamada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karara itiraz ederek iptali amacıyla İzmir 2. İdare Mahkemesi›nde dava açtığını duyurdu. Henüz verilen bir karar bulunmuyor. Altın madenciliği projelerinde çevresel etki değerlendirme süreci, hem yasal hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye’de maden yatırımları, çoğu zaman çevresel hassasiyetlerle birlikte ilerlemekte ve yerel yönetimlerle merkezi idare arasında hukuki uyuşmazlıklara sahne olabiliyor. ÇED süreci, teknik bir süreç olsa da, uygulamada politik ve toplumsal tartışmaların odağına oturabilmekte.

MIA TEKNOLOJİ

Kamu ihalelerine girmesi bir yıl süreyle yasaklandı. Kararın iptali için yasal yolları deneyecek

MIA Teknoloji, AFAD ile imzaladığı “Bağış Yönetim Yazılımı Hizmet Alım İşi Sözleşmesi”nin “sözleşmeye aykırılık” gerekçesiyle feshedildiğini bildirdi. Feshe bağlı olarak şirket 1 yıl süre ile kamuihalelerine giremeyecek. Mia Teknoloji, söz konusu fesih ve yasaklama kararına yönelik kusurunun olmadığını belirtirken, itiraz ve hukuki süreci başlattığını bildirdi. Açıklamada şirketin 2024 yılı cirosunun yalnızca %3,7’si kamu ihalelerinden oluştuğu, hasılatın büyük kısmının özel sektör, savunma sanayi ve uluslararası proje faaliyetlerinden geldiği ifade edildi. Bu yönüyle kamu yasağının, firmanın ana gelir kaynaklarını etkilemeyeceği ifade edildi. Firma, AR-GE projeleri, savunma teknolojileri ve yurt dışı iştiraklerle olan iş birliklerine devam ettiğini belirtti.

ELİT NATUREL GIDA

Yaşanan zirai don olayının etkileri sınırlı kaldı. Tedarik zincirine olumsuz bir etkisi olmayacak

Elit Naturel Gıda, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayına ilişkin tarım arazilerinde inceleme gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, tarım alanlarının ciddi şekilde etkilenmediği ve çiftçilerin zarar seviyesinin düşük olduğu belirtildi. Aynı açıklamada operasyonları üzerinde olumsuz bir etkinin olmayacağı da belirtildi. Zirai don, bahar aylarında yaşanan sıcaklık düşüşleri sonucu tarım ürünlerinin zarar görmesine yol açarken, ekonomik kayıplara da sebep olabilmekte. Ciddi don olayları tarım sektörünü doğrudan etkileyerek gıda tedarik zincirinde aksamalara sebep olabilmekte. Bu nedenle şirketlerin erken müdahale planları, saha gözlemleri veya tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi gibi tedbirler önemli.