Piyasada artık herkes değil ne aradığını bilen kazanıyor

BIST 50 içerisinde F/K oranı 10’un altında olan ve yılbaşından bu yana pozitif getiri sağlayan şirket sayısı artıyor. Özellikle Türk Hava Yolları, Halkbank ve Pegasus bu grubun öne çıkanları. Düşük çarpanlara sahip bu hisselerde sınırlı değerleme olması, yatırımcıyı daha uzun vadeli düşünmeye itiyor. Temkinli alımlar daha fazla öne çıkıyor.

Piyasa zaman zaman “fiyat-kazanç” oranına rağmen belli temalara yüksek değer biçebiliyor. Teknoloji ve savunma sektöründe faaliyet gösteren bazı hisseler, çok yüksek F/K oranlarına rağmen üç haneli getirilere ulaştı. Bu da gösteriyor ki; yatırımcı yalnızca ucuz olanı değil, büyüme hikâyesi olanı da satın alıyor.

Borsada ağırlığı yüksek olan banka sektörü, düşük çarpanlara sahip olmalarına rağmen yılbaşından bu yana değer kaybetti. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi öncü bankaların iskontolu görünmesine rağmen yatırımcı hâlâ mesafeli durmayı tercih ediyor. Makro risk algısı ve sektörel baskılar bu alanı sınırlı tutuyor.

Bu yıl BIST 50’de %80’in üzerinde getiri sağlayan hisseler olduğu gibi %30’u aşan kayıplar da söz konusu. Gözlenen sert ayrışma, yatırımcıların fiyatlama davranışında net bir değişime işaret ediyor. Yalnızca değerlemeye değil, sektör dinamiklerine, beklentilere ve piyasa anlatılarına da odaklanılıyor. Piyasa artık herkes için değil, ne aradığını bilen için kazanç fırsatı niteliğine döndü. Bu yeni dönemde veri okuma becerisi, yatırım kararının en güçlü parçası haline geliyor.

ZEYNEP’E SOR

DÖNEN VARLIKLAR MI, AKTİFLER Mİ?

Dönen varlıklar; likidite, günlük döngü, işletme sermayesi, risk yönetimi. Kısa vadeli, kârı görmeme, değeri göstermeme, mevsimsellik riski.

Aktifler; genel büyüklük, yatırım kapasitesi, temel gösterge, uzun vade. Likiditeyi tam görmeme, kısa vadede duyarsızlık, yanıltıcılık özelliği.

Dört ayda geçen yılın satışlarını yakaladı. Kârını da benzer şekilde büyütmesi gözlenmeli

Smart Güneş Enerji’nin sürekli yeni iş almasına rağmen fiyatı neden çıkmıyor? / İsmail Kaplan

İsmail, şirketlerin yeni iş ilişkileri gelir potansiyelini işaret ettiği için yatırımcı algısını olumlu etkilemesi beklenir. Söz konusu etki, alınan işin büyüklüğü, kârlılığı ve mevcut finansal performansla ne kadar uyumlu olduğuyla da yakından alakalıdır. Buna bağlı olarak etki düzeyi değişir. Öte yandan önden yükseliş de bir diğer olasılıktır. Smart Enerji, yılbaşından bu yana 301,3 milyon dolarlık yeni iş açıklarken şimdiden 2024’ün toplam satışını yakaladı. Ancak geçen yıl kârını %70 düşürdü ve fiyatı son bir yılda %44 geriledi. Şirket, borsaya geldiği Mart 2022’ye göre %743 primli. Düşüşte kâr artışına dair kaygılar etkili oluyor.

Sektörde mart ayında satışlar arttı. Gelir ve kâr artışı için devamında da büyüme sürmeli

Doğuş Otomotiv’in satışları ne durumda? Kârı bu yıl nasıl olur? / Hasan Akyıldız

Hasan, otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler, şirketlerin satış hacimlerini ve buna bağlı olarak gelirle kârlılıklarını doğrudan etkiler. Ayrıca pazarın büyümesi, yeni modellerin devreye alınması, kredi erişiminde olası iyileşmeler; satış adetlerini artırsa da kârlılığa yansıması her zaman aynı oranda olmayabilir. Geçtiğimiz martta otomobil ve hafif ticari araç satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artış yaşandı. Söz konusu artıştan Doğuş Otomotiv’in de olumlu etkilenmesi beklenmeli. Geçen yıl gelir ve kârlılığını düşüren şirketin bu yıl gelir ve kâr büyümesini sürdürmesi için satışlardaki artışın devam etmesi önemli.

YATIRIM FONLARI

Deniz Portföy’ün DYN fonu, elektrikli araçlara odaklanarak getiri arayışında

Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon (DYN), elektrikli araç ve otonom sürüş teknolojileriyle ilgili şirketlere yönelerek tematik yatırım fırsatları sağlamaya çalışıyor. Portföyünün %52,47’si yabancı hisselerden, %27,59’u yerli hisselerden oluşuyor. 40 milyon TL toplam değere ve %3,33’lük doluluk oranına sahip. Yıllık yönetim ücreti 2 ve risk derecesi 6 düzeyinde. Yılbaşından bu yana performansı %9 düşüşle negatif olsa da, işlem görmeye başladığı Ağustos 2022’den bu yana %140 yükseliş kaydetti. Sektörel dönüşüm bazen gündemde gerilere düşse de istikrarlı şekilde devam ediyor. Bu da orta uzun vadede alanın genişlemesine olanak veriyor. DYN, büyüme potansiyeli olan ve henüz doygunluğa ulaşmamış elektrikli araç alanına yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor

TAHVİL

Ak Finansal Kiralama, TLREF+%2 faizden tahvil ihraç etti

HAk Finansal Kiralama, nitelikli yatırımcılara 21.04.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 350.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%2 olarak belirlendi. 372 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 28.04.2026.

%2 YILLIK FAİZ TLREF+

21 Nisan tarihli TLREF %48,99 seviyesinde bulunuyor. Ak Finansal Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %2 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSAKFK42636 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MERCAN KİMYA

İştiraki jant ambalajında ar-ge sürecini tamamladı. Daha ekonomik şartlarda ambalaj üretecek

Mercan Kimya’nın iştiraklerinden Theca Ambalaj, jant üreticisi önemli bir firmayla yürüttüğünü belirttiği Ar-Ge sürecini tamamladı. Yeni jant ambalajı ürününü seri üretim aşamasına getirildi. Geliştirilen ambalaj, geleneksel uygulamalara kıyasla %50 daha az malzeme tüketimi ve %50 daha kısa işçilik süresi sağlayarak hem çevresel hem de operasyonel anlamda verimlilik sunuyor. Selülozik ambalajlar, doğada çözünebilir yapıları ve geri dönüştürülebilir özellikleriyle özellikle otomotiv, elektronik ve beyaz eşya gibi sektörlerde artan oranda tercih edilmeye başlanan sürdürülebilir çözümler arasında yer alıyor. Bu ürünler, plastik temelli ambalajlara çevreci bir alternatif sunarken, üretim sürecinde kullanılan doğal kaynakların azaltılmasına da katkı sağlıyor.

TAT GIDA

Dinar’da GES yatırımına gidiyor. Santrali krediyle gerçekleştirirken araziyi devletten kiralıyor

Tat Gıda, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında önemli bir yatırıma gittiğini belirtti. Afyonkarahisar Dinar’daki hazine arazisinde 7,3 MWe (9,90 MWp) kurulu gücünde GES kuracak. Proje çerçevesinde, arazi üzerine 29 yıllık kullanım hakkı tesis edildi. Yatırım, uzun vadeli yeşil dönüşüm kredileriyle finanse edileceği belirtildi. Güneş enerjisi, düşük karbon salımı ve çevresel etki sayesinde gıda ve tarım sektöründeki şirketler için önemli bir dönüşüm aracı olarak öne çıkıyor. GES yatırımları, hem enerji maliyetlerinin düşürülmesini imkan veriyor hem de çevresel ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlıyor. Tat Gıda’nın girişimi uzun vadeli değer yaratma stratejisine destek verecek.

LİNK BİLGİSAYAR

Yapay zekâ destekli ERP projesiyle planlama platformu geliştiriyor. Uzun vadede geliri büyüyecek

Link Bilgisayar, Gazi Üniversitesi Teknopark yönetimi tarafından onaylanan “Link Cloud ERP” projesiyle, çok kiracılı ve yapay zekâ destekli kurumsal kaynak planlama platformu geliştirecek. Platform; finans, muhasebe, satış, üretim, stok, insan kaynakları, CRM ve tedarik zinciri gibi işletmelerin temel operasyonlarını kapsayan modülleri entegre bir yapıda sunmayı hedefliyor. Şirketin bu girişimi, hem teknoloji alanındaki yetkinliğini güçlendirecek hem de uzun vadeli büyüme stratejilerine katkı sunacak. Özellikle KOBİ’lerden büyük ölçekli kurumlara kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek bu proje, firmanın rekabet gücünü artırırken, yazılım sektöründeki konumunu da pekiştirme potansiyeline sahip olacak. Proje aynı zamanda verimliliği artıracak.