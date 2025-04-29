Yabancıların ilgilendiği hisselerde değişim var

Türk Telekom, Aselsan, Akbank ve Türk Hava Yolları, son bir haftada yabancı yatırımcı ilgisinin en çok arttığı hisseler arasında yer aldı. Her ne kadar değişim baz puan seviyesinde sınırlı olsa da, bu hareketler bilanço sezonu öncesi stratejik pozisyon alımını işaret ediyor. Bu şirketlerin uzun vadeli performanslarına baktığımızda Aselsan’ın son 10 yılda %7.969, Türk Hava Yolları’nın %3.324, Bim’in ise %2.392 oranında yatırımcısına kazandırdığı görülüyor.

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan şirketler arasında Aselsan ve Bim Mağazalar, sadece kısa vadede değil, uzun yıllara yayılan güçlü getiri performansıyla da ayrışıyor. Koç Holding, Yapı Kredi ve Akbank gibi hisselerde ise yıllık bazda dalgalanmalar görülmekte. Ancak uzun vadede toplam getiri açısından bakıldığında, güçlü birikim sağladığı net bir şekilde görülüyor. Bu da kısa vadeli oynaklıklara rağmen doğru seçimin yatırımcıyı ödüllendirdiğini teyit ediyor.

Yabancı yatırımcının seçici alımları, bilanço sezonuna girildiği bu dönemde hangi şirketlere ilginin arttığını da açıkça ortaya koyuyor. Özellikle uzun vadeli getirisi yüksek olan, hikâyesi sağlam şirketlere yönelim dikkatlerden kaçmıyor. Bu tablo gösteriyor ki, piyasada yeni fırsatlar gündemde. Seçici olan ve yönü doğru okuyan yatırımcı bu değişimden kazançlı çıkacak.

TÜİK’in işgücü verileri, ekonomik güven endeksi ile büyük şirketlerin bilançoları aynı gün açıklanıyor. Aselsan, Teknosa, Tüpraş, TSKB, Aygaz, Agesa, Ford Otosan’un bilanço açıklaması bekleniyor. Avrupa’da ECB üyelerinin açıklamaları ve ABD’de Tüketici Güveni verileri piyasaların seyrinde belirleyici olacak

ZEYNEP’E SOR

TOPLAM BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ, MALİ BORÇ/ÖZSERMAYE Mİ?

Toplam Borç/Özsermaye; genel gösterge, işletme riskini gösterme, nakit yönetimi. Borçları aynılaştırma, belirsizlik, dönemsel artış, yanıltıcılık.

Mali Borç/Özsermaye; finansal riski gösterme, analiz, sermaye yapısı, anlamlı kıyas. İşletme ile yasal ve likidite riskleri görmeme, geçici bozulma riski.

Halka arzdan elde ettiği gelirin yarısından fazlası duruyor. Kademeli olarak kullanıyor

Altınay Savunma’nın halka arzdan elde ettiği geliri nerelerde kullandığını öğrenebilir miyim? / Mustafa Toy

Mustafa, şirketler halka arz yoluyla yatırım, borç ödeme ya da işletme sermayesi gibi ihtiyaçlarını giderebilmekte. Altınay Savunma, halka arzdan yaklaşık 1,07 milyar TL tutarındaki geliri daha önce açıkladığı kullanım planına uygun şekilde değerlendiriyor. Şirket gelirin yarısın tesis yatırımında değerlendirirken kalan diğer yarısını da farklı ihtiyaçlarını gidermekte kullanacağını bildirmişti. Mart ayı itibariyle tutarın 440,4 milyon TL’sini harcarken bunun 161,1 milyon TL’sini işletme sermayesinde ve 116,4 milyon TL’sini de yeni tesis yatırımında kullandı. Fonun kalan kısmı ise değerlendirilinceye kadar nemalandırılıyor

Yılın ilk iki ayında sektörün kârı büyüdü. Büyümeden olumlu etkilenmesi beklenmeli

Geçen yıl kâr eden TSKB’nin bu yıl kârlılığı ne boyutta olur? / Ercan Çakır

Ercan, bankaların kârlılığı ağırlıklı olarak faiz ve komisyon gelirlerinden oluşur. Öte yandan kredi mevduat faiz makasının genişlemesi, bankaların ana faaliyet kârlarını yukarı çekerken, kredi büyüme hızı ve düzenleyici otoritelerin uygulamaları da sektörünün genel performansını belirleyen başlıca faktörlerdir. TSKB, geçtiğimiz yıl güçlü bir bilanço yönetimiyle net dönem kârını %47 artırarak 10,2 milyar TL’ye yükseltmeyi başardı. Yılın ilk iki ayında bankacılık sektörünün toplam net kârı %58 büyüdü. Sektör güçlü ivmesini koruyor. Söz konusu performansı sürdürmesi diğer bankalar gibi TSKB’ye de olumlu yönde etki şaşırtmamalı.

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün PAF fonu, yılbaşından bu yana %40,44 kazandırdı

Pardus Portföy Altın Fonu (PAF), altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırarak güçlü bir emtia koruması sunuyor. Fonun portföyü kıymetli madenler (%38,34), hisse senetleri (%22,65) ve vadeli işlemler nakit teminatları (%19,86) ile çeşitlendirilmiş durumda. 359,2 milyon TL büyüklüğü olan fonun doluluk oranı %15,32. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla uyumlu hareket ediyor. PAF, yılbaşından bu yana %40,44, son bir yılda da %78,18 oranında dikkat çekici bir getiri sağladı. Altının küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini sürdürmesi nedeniyle, fonun stratejisi mevcut konjonktürle oldukça uyumlu hareket ediyor. Son iki ayda güçlü nakit girişi ve artan yatırımcı ilgisi, PAF’ın altın odaklı portföylerde değerli bir enstrüman olarak konumlanmasına olanak veriyor.

TAHVİL

Mercedes Benz Finansman, %47 yıllık bileşik faizden tahvil ihraç etti

Mercedes Benz Finansman, 24.04.2025 günü tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 1,1 milyar TL olan tahvilin, yıllık basit faizi %47,75 olurken, bileşik faizi de %47,03’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli tahvil 392 gün vadeli olup ödeme tarihi 22.05.2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %51,28 olacak

%47,75 YILLIK BASİT FAİZ

25 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Şirketin çıkardığı tahvilin yıllık %47,75 basit faiz oranı, TLREF’in 1,24 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında şirket için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvilin vade başlangıç tarihi 25.04.2025 olurkenpiyasada TRSMBKF52613 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AYDEM ENERJİ

Uşak RES’te kapasite artışına gitti. Bakanlıktan gerekli onayı alarak kurulu gücünü yükseltti

Aydem Enerji, Uşak RES projesinde türbin deplasmanı ve yeni türbin devreye alınmasıyla kapasite artışını tamamladı. Bakanlığın onayıyla gerçekleşen kabul sonrasında, 6 MW’lık yeni türbinle birlikte tesisin toplam kurulu gücü 215,65 MWm’e çıktı. Bu artışla şirketin toplam kurulu gücü de 1.186 MWm seviyesine ulaştı. Ayrıca, 5 adet 1,5 MW gücündeki türbinin taşınmasıyla gerçekleştirilen deplase işlemi Türkiye’de ilk kez bu ölçekte hayata geçirilmiş oldu. Rüzgar enerjisi projelerinde türbin verimliliğini artırmak için yapılan türbin deplasmanları, özellikle arazi verimliliği ve rüzgar potansiyelinin daha etkin kullanımı açısından önem taşıyor. Bu tür teknik revizyonlar, enerji üretimini artırmanın yanı sıra, uzun vadeli bakım ve operasyon maliyetlerini de azaltıyor.

BEYAZ FİLO

Bayilik görüşmesi olumlu sonuçlandı. Pazardaki payını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor

Beyaz Filo, uzun vadeli büyüme hedefi doğrultusunda yürüttüğü bayilik görüşmesinde sonuca ulaştı. Müzakereler sonucunda, Chery, Omoda ve premium segmentteki Jaecoo markalarının yetkili satış ve servis bayilikleri, Chery Türkiye ile imzalanan sözleşme kapsamında şirket bünyesine katıldı. Bu gelişmeyle şirketin otomotiv pazarındaki payını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Chery, son yıllarda özellikle fiyat performans segmentindeki atılımlarıyla otomotiv pazarında hızlı yükseliş gösteriyor. Omoda ve Jaecoo gibi alt markalar ise daha genç, teknolojik ve premium odaklı modelleriyle dikkat çekiyor. Bu markaların satış ve servislerinin genişlemesi, markaların pazardaki rekabet gücünü artırırken, bayilik ağının genişliğine göre operasyonel büyüme de sağlıyor.

AYES ÇELİK HASIR

Artan talebi karşılamak için Aliağa’da yeni fabrika yatırımına gidiyor. Etüt çalışmalar başladı

Ayes Çelik Hasır, üretim kapasitesini artırmak ve müşteri taleplerine daha etkin yanıt verebilmek için Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB’de yeni bir fabrika yatırımına gidiyor. Şirket, 30.417m2 büyüklüğündeki tahsisli arsası üzerine 8.500m2 kapalı alana sahip tesis inşa edecek. Yatırımla ilgili etüt çalışmalarına başladı. Çelik hasır ve yapı elemanları sektöründe kapasite artışı, üretim verimliliği ve teslimat hızını doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin ve çevre ülkelerin artan altyapı ve inşaat talepleri, bu alandaki firmaların ölçeklerini büyütmesini zorunlu kılıyor. Organize sanayi bölgeleri ise altyapı avantajları ve lojistik kolaylıklarıyla bu tür yatırımlar için ideal alanlar olmakta. Ayes Çelik Hasır, rekabet gücünü artıracak.