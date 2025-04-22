Yabancı tercihleri değişiyor beklentisi olan hisseye bakıyor

Bu hafta ilk çeyrek bilançolar gelmeye başlıyor. Geride kalan aylarda, Borsada sadece fiyatlar değil, yatırımcı profillerinde de ciddi bir değişim gözleniyor. Yabancıların hisse tercihlerinde yaşanan değişim, gelen satış ya da alımlarla birlikte fiyatlarda dalgalanmalara yol açıyor. Söz konusu değişim, piyasanın dinamiklerini doğru okuyan yatırımcılar için önemli sinyaller taşıyor.

Yabancı payının yılbaşından bu yana ciddi biçimde azaldığı hisselerin başında Mavi Giyim, Tera Yatırım, Anadolu Efes ve Tofaş Oto geliyor. Yabancı yatırımcının özellikle Mavi’de %16,89’luk pay azaltmasına gitmesi dikkat çekiyor. Hissenin fiyatı ise Temmuz 2024’ten bu yana gerilerken yılbaşından bu y ana değer kaybı %26 seviyesinde bulunuyor.

Benzer şekilde, Tofaş Oto ve Anadolu Efes hissesinde de yabancı çıkışı öne çıkıyor. Söz konusu durum sadece şirket özelinde değil, sektör dinamikleri açısından da sorgulanması gereken bir kırılmayı işaret ediyor. Bazı hisselerde ise düşüşe rağmen pozitif getiri devam ediyor: Dagi Giyim, Arena Bilgisayar bu tanımlamaya uygun şekilde yabancı payı azalsa da fiyatı yükselen grupta yer alıyor.

Satışlara rağmen bazı hisselerde güçlü yabancı ilgisi var. Bin Ulaşım, Astor, Özata Denizcilik, Aselsan, Batı Ege GMYO hem yabancıların pay artışı hem de hisse performansı açısından öne çıkıyor. Özellikle Bin Ulaşım; teknoloji ve ulaşımın kesiştiği bir alanda faaliyet gösterirken yabancı yatırımcının halka açık kısım içindeki payı %33,3’ten %55,4’e yükseldi. Hissenin fiyatı da artan taleple birlikte yılbaşından bu yana %170 prim yaptı.

ZEYNEP’E SOR

YABANCI PARA NET POZİSYONU MU, ÖZSERMAYE Mİ?

Yabancı para net pozisyonu; kur riskini görmeme, kısa vade, ticaret dengesi, dalgalanma. Dönemsellik, kârı etkileme, yetersizlik, sektörel değişkenlik.

Özsermaye; mali güç, değerlendirme, büyüme kaynağı, temettü potansiyeli. Anlık riski ve nakdi görmeme, güncellik sorunu, erime ve seyrelme riski.

Yılın ilk çeyreğinde yurt içi pazarda daralma gözlendi. İhracat ayağını güçlendirmesi önemli

Ford Oto’nun 2025’in üç aylık döneminde üretimi ne olmuştur? Bilgi alabilir miyim? / Fatih Özkan

Fatih, bir sektördeki daralma, doğrudan veya dolaylı olarak o sektördeki şirketin üretimini ve finansal performansı etkiler. Özellikle otomotiv gibi emek yoğun ve sermaye gerektiren sektörlerde üretim verileri, şirket kârlılığına yön verir. Yılın ilk çeyreğinde otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşerken, satışlar da %7 azaldı. Bu da sektörde talep daralmasına işaret ediyor. Ford Oto açıklamalarında 2025’e dair daralma beklerken, söz konusu gelişmeden etkilenmesi şaşırtmamalı. Finansal sonuçlarını 29 Nisan günü açıklayacak olan şirket, ihracatçı tarafıyla iç piyasadaki daralmayı aşma yoluna gitmeye çalışacaktır.

Geçen yıl satışları azalırken yıl sonunda zarara döndü. Aynı süre zarfında satıcılar daha etkindi

Zorlu Enerji’nin fiyatının yükselememesinde yaşadığı zararın etkisi ne boyuttadır? / Özcan Şahin

Özcan, mali performans hissenin fiyatı üzerinde etkili faktörlerin başında gelir. Zorlu Enerji, geçtiğimiz yıl hem satış gelirlerinde hem de kârlılık tarafında ciddi bir gerileme yaşadı. Yıllık bazda satışlarını %25 azaltırken esas faaliyet kârı %59 geriledi. Yıl sonunu da 2,36 milyar TL net zararla kapattı. Mali yapıdaki bu olumsuz seyir ister istemez yatırımcı beklentisini olumsuz yönde etkiliyor. Bunun sonucunda da fiyatta ciddi bir baskının oluşmasına yol açıyor. Hissenin fiyatı bu çerçevede son bir yılda %43 gerilerken satışların devamı geldi. Son bir ayda ise taban oluşturma çabası önce çıktığı gözleniyor. Alıcılar güçlenmeli.

YATIRIM FONLARI

Allianz Emeklilik’in AZK fonu, devlet tahvili ile güvenli getiri öneriyor

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AZK), portföyünün %87’sini devlet tahvillerine ayırarak kamu borçlanma araçlarında güçlü bir duruş sergiliyor. 5,5 milyar TL büyüklüğe ulaşan fonun doluluk oranı %22,3 ve pazar payı %16,3 düzeyinde. Aktif yönetimle faiz gelirine odaklanan fon; yatırım fonları (%8), özel sektör tahvili (%2) ve finansman bonosuyla portföyünü destekliyor. Düşük riskli ve uzun vadeli getiri arayanlara hitap eden fon, son 1 yılda %33,5 getiri elde ederken yılbaşından bu yana performansı %3,2 oranında gerçekleşti. Sabit getirili yatırım araçlarının ön plana çıktığı faiz ortamında dikkat çekiyor. 335 bini aşan yatırımcı sayısı, AZK’nın bireysel emeklilik sisteminde güçlü bir katılımcı sayısına sahip olduğunu işaret ediyor. Son iki ayda ise nakit çıkışı yaşanıyor

TAHVİL

Hedef Araç Kiralama, TLREF+%3,75 faizden tahvil ihraç etti

Hedef Araç Kiralama, nitelikli yatırımcılara 18.04.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%3,75 olarak belirlendi. 431 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 5 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 23.06.2026 olacak.

%3,75 YILLIK FAİZ TLREF

18 Nisan tarihli TLREF %48,99 seviyesinde bulunuyor. Hedef Araç Kiralama’nın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %3,75 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSHDAK62627 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

VİŞNE MADENCİLİK

Kireç söndürme tesisi ve paketleme ünitesi açıldı. Yatırımın kalan kısmı için çalışmalar sürüyor

Vişne Madencilik, Kahramanmaraş Pazarcık’ta Kireç Söndürme Tesisi ve Paketleme Ünitesinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Tesiste, sönmüş kireç üretimi devreye girerken yatırımın kalan kısmına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit), inşaat, tarım, çimento, kimya ve çevre teknolojileri gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılıyor. Vişne Madencilik’in söz konusu yatırımı, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasının yanı sıra şirketin üretim kapasitesini çeşitlendirme ve sanayi zincirine katma değerli ürün kazandırması açısından önemli. Devam eden yatırımın tamamlanmasıyla, şirketin bu alandaki rekabet gücünün artması ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmeli. Şirket, 2024’te gelirini düşürürken zarar açıkladı.

HUB GİRİŞİM

Heybooster yatırımında İngiltere merkezli yapıya geçti. İştiraki daha erişilebilir niteliğe ulaştı

Hub Girişim, %2,61 oranında ortak olduğu girişim şirketi Heybooster Yazılım’ın yurtdışına taşınması sürecinde, yeni kurulan İngiltere merkezli Heybooster UK yapısına geçişi tamamladı. Süreç kapsamında, Türkiye merkezli şirketin tüm payları İngiltere merkezli yeni yapıya devredilirken, Hub Girişim de bu yeni şirkette %2,01 oranında pay sahibi oldu. Flip-up olarak adlandırılan yeniden yapılanma, girişimin uluslararası büyüme stratejisine uyum sağlamak amacıyla hayata geçirildiği anlaşılıyor. Girişim sermayesi yatırımlarında zaman zaman uygulanan “fl ip-up” yapısı, özellikle yazılım ve teknoloji odaklı şirketlerin daha erişilebilir yatırım ekosistemlerine entegre olmasını kolaylaştırmak amacıyla tercih ediliyor. İştirakin yatırımcı havuzu genişleyecek.

ZORLU ENERJİ

Dorad’daki paylarını kademeli olarak devrediyor. Yatırımını öncelikli gördüğü alanlara kaydırıyor

Zorlu Enerji, İsrail merkezli Dorad Energy firmasında sahip olduğu %25 payın satışında son gelişmeyi duyurdu. Açıklamada Dorad’ın iki ortağının ön alım hakkını kullandığı belirtildi. Böylece, Zorlu Enerji’nin Dorad’daki %15’lik payı her iki ortağa eşit oranda devrediliyor. Ön alım hakkına tabi olmayan kalan %10’luk pay ise Phoenix Grubu’na devrine yönelik işlemler devam ediyor. Satış, Zorlu Enerji’nin portföy çeşitliliğini yeniden yapılandırması olarak değerlendirilmeli. Şirket, Dorad’daki tüm paylarından çıkış yaparak hem finansal kaynak yaratmayı hem de yatırım stratejisini daha öncelikli gördüğü alanlara kaydırmayı hedefliyor. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Zorlu Enerji, İsrail enerji piyasasındaki doğrudan varlığını sonlandırmış olacak.