Bir ayda BIST 100 %13,7 düştü bankalara etkisi %33’ü buldu

Son bir ayda BIST 100 Endeksi %13,7 oranında geriledi. Düşüşte en sert geri çekilme banka hisselerinde gözlenirken, oran %33,27’yi buldu. Aynı sürede altın ve kısa vadeli TL ürünler performanslarıyla öne çıktı.

Borsa son bir ayda %13,7 düşüş ile dikkat çekerken bankacılık hisselerinde yaşanan sert düşüşler dikkat çekiyor. Yatırımcılar ise bu süreçte altın, TL mevduat ve para piyasası fonlarına yönelmeyi tercih ediyor. İş Bankası (C) hissesi son bir ayda %33,27 düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu. Yapı Kredi ve Akbank da sırasıyla %30’un üzerinde geri çekilmeler yaşadı. Aynı süre içinde banka haricinde en fazla etkilenen hisselerden Emlak Konut, Europower ve Kardemir ilk 10 içerisinde yer aldı. Gram altın son bir yılda %63 getiriyle zirveye yerleşti. Mevduat da %50’yi aşan kazançlarla öne çıktı. Buna karşın BIST 100 Endeksi son bir yılda yüzde 2,18 değer kaybetti. TL bazlı araçlar faiz desteğiyle güç kazanırken, hisse yatırımında doğru seçim artık her zamankinden daha önemli.

Borsada son haftada öne çıkan tablo, yatırımcının odağını değiştirdi. Büyük ölçekli hisselerde satış baskısı sürerken, KOBİ Sanayi ve Halka Arz endekslerinde alımlar dikkat çekti. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde seçici ilgi artarken, mali endekste zayıflık öne çıktı. Sınai ve hizmet tarafı ise durağan bir seyir izledi. Sanayi Endeksi son dönemde sınırlı hareket ederken, TLREF’teki yükseliş sabit getirili yatırım araçlarına ilgiyi artırıyor. Faizlerdeki yukarı yönlü eğilim, sanayi hisselerinde baskıya yol açarken, TL bazlı sabit getiri fırsatları yatırımcının rotasını yeniden şekillendiriyor.

ZEYNEP’E SOR

NET BORÇ MU, MALİ BORÇ MU?

Net borç; gerçek borç, ödeme gücü, finansal denge, sermaye analizi, kredi notuna etki. Tek başına yetersizlik, dönemsel dalgalanma, sektörel farklılık.

Mali borç; toplam borç yükü, hızlı ve netlik, risk analizi, temel borcu gösterme. Nakit durumu ve gerçek yükü görmeme, likidite sorunu, gereksiz korkutma.

Bankadan aldığı kredinin tamamını ödedi. Fabrika binasının üzerindeki ipotek de kaldırıldı

Tukaş’ın Torbalı’daki tesisi üzerinde banka ipoteğinin kalkması ne anlama geliyor? / Mesut Çelik

Mesut, bankalar kredi verirken çoğu zaman teminat ister. Bu teminatlar, taşınmazlar üzerine konulan ipotekler şeklinde olur. Özellikle üretim yapan şirketlerde fabrika arsaları ve binalar sıkça ipotek konusu olur. Borç ödendiğinde de ipotek kaldırılır. Tukaş da 2019 yılında Yapı Kredi Bankası’ndan aldığı kredi karşılığında, Torbalı’daki fabrika ve arsası üzerine 614,4 milyon TL tutarında ipotek tesis ederken şimdi bu ipoteğin kaldırıldığını bildirdi. Bu da o krediye bağlı borçlarını kapattığı anlamına geliyor. Söz konusu gelişme yatırımcı açısından pozitif bir nitelik taşırken şirket de taşınmazı yeniden teminata konu edebilecek.

Dağıtılacak temettü miktarı yatırımcının ilgisini çekecek büyüklükte değil. Satıcılar daha etkin

Anadolu Grubu Holding’in temettü dağıtacak olması hisseyi yukarı taşır mı? / Yunus Sancak

Yunus, temettü dağıtımına dair açıklamalar, genellikle hisse üzerinde kısa vadeli pozitif etkiye yol açar. Çünkü bu tür haberler, yatırımcıya şirketin kârlı olduğunu ve elde ettiği kârı ortaklarıyla paylaşma niyetinde olduğunu gösterir. Ancak bu etkinin kalıcılığı; temettünün büyüklüğüne, şirketin mali yapısına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Anadolu Grubu Holding, önümüzdeki 28 Mayıs günü hisse başına net 4,36 TL temettü ödeyecek. Son bir ayda ise yüzde 18 geriledi. 278 TL son kapanışa göre temettü verimliliği %1,57 seviyesinde kalırken temettünün yatırımcının ilgisini çekmede yetersiz kaldığı anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

QNB Portföy’ün FMG fonu, gümüşün gücüyle kazandırmayı hedefliyor

QNB Portföy Gümüş Serbest Fon (FMG), gümüş ve gümüşe dayalı yatırım araçlarına yatırımda bulunurken emtia piyasasına odaklanıyor. 1,28 milyar TL fon büyüklüğüyle dikkat çeken FMG’nin doluluk oranı %30,33 ve yatırımcı sayısı da 3.129 seviyesinde. Fon; hisse senedi (%67), kıymetli madenler (%13), ters repo ve vadeli işlem teminatları aracılığıyla portföyünü çeşitlendiriyor. Gümüşün hem sanayide hem de değer saklama aracı olarak gördüğü talep artışı, FMG’nin stratejisini mevcut konjonktürde daha anlamlı kılıyor. Yılbaşından bu yana %20,10 oranında getirisi sağlarken son bir haftalık performansı ekside kaldı. Özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde portföy çeşitliliği arayan yatırımcılara alternatif sunuyor. Emtia yatırımıyla büyümek isteyen yatırımcılara ağırlıklı olarak hitap ediyor.

TAHVİL

Arzum Ev Aletleri, %58,82 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Arzum Ev Aletleri, 17.04.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 140.500.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %58,82’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 16.10.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,79 olacak.

%52 YILLIK BASİT FAİZ

18 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,99 seviyesinde bulunuyor. Arzum’un çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 3,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18.04.2025 ve vade tarihi 16.10.2025 olacak. Bono piyasada TRFAZEVE2516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAV

Antalya havalimanının kapasitesini büyüttü. İlk faz tamamlandı. Yatırım devam ediyor

TAV Havalimanları, Antalya Havalimanı’nda yürüttüğü yatırımının birinci fazını tamamladı. Bu kapsamda, Dış Hat Terminali 2 ve İç Hat Terminali ile otopark kapasitesi büyütüldü. Yatırımla havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselirken, 2038 sonrası hedef 80 milyon yolcu seviyesinin aşılması olarak belirlendi. Yatırımın finansmanı uzun vadeli krediyle sağlanıyor. Havalimanı yatırımları, sadece yolcu kapasitesini artırmakla kalmaz. Aynı zamanda havayolu şirketlerine daha fazla uçuş slotu, yolculara daha iyi hizmet kalitesi ve ticari alanlar aracılığıyla artan gelir potansiyeli sağlar. Antalya gibi turizmde önemli cazibe merkezi olan bir şehirde, havalimanı altyapısının modernizasyonu, bölge ekonomisi açısından da çarpan etkisi gerçekleştirmesi beklenmeli.

ARÇELİK

İtalya’da taraflarla gerekli sözleşmeyi imzaladı. Dönüşüm planında önemli aşama geride kaldı

Arçelik, İtalya operasyonlarına ilişkin olarak çalışan temsilcileri, sendikalar ve diğer ilgili otoritelerle yürüttüğü görüşmeleri tamamladı ve belirlenen şartları içeren sözleşmeyi imzaladı. Anlaşmayla Arçelik’in İtalya’daki dönüşüm planı resmileşirken, uzun vadeli yatırım stratejisini da hayata geçirmesi için gerekli şartları oluşturmuş oldu. Atılan adımla birlikte şirketin üretim kabiliyetlerinin optimize edilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ve Avrupa pazarındaki rekabetçiliğin artırılması mümkün olacak. Sürecin paydaşlarla uzlaşı içinde tamamlanması, ilerleyen dönemde benzer uluslararası projelere yönelik yol haritası açısından da örnek teşkil edecektir. Arçelik, 2024 faaliyet döneminde gelirlerini artırırken yıl sonunda kârını düşürdü.

EUROPOWER ENERJİ

Halka arz için geçilmesi gereken bir eşik. İştiraki kayıtlı sermaye sistemi için SPK’ya başvurdu

Europower Enerji’nin %60 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik’in dolaylı iştiraki Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş., kayıtlı sermaye sistemine geçiyor. İşlemlerin gerçekleştirilmesi ve gerekli onay için SPK’ya başvuruyu yaptı. Halka arz öncesi firmalar kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK’dan onay alıyor. Kayıtlı sermaye sistemi, halka açık ya da halka açılmayı hedefl eyen şirketlere, sermaye artırımını daha esnek ve hızlı şekilde gerçekleştirme imkânı sunan bir yapı olarak öne çıkar. Bu sistem, özellikle büyüme hedefi olan ve yatırım ihtiyaçlarını daha etkin yönetmek isteyen şirketler için önemli avantajlar sağlıyor. Şirketler, SPK tarafından onaylanan üst limit dâhilinde herhangi bir genel kurul kararı almadan yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapabiliyor.