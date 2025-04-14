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Bakan Şimşek: Bu zorlu süreçte ülkemiz olumlu ayrışacak

Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirirken, "Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" şeklinde belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Bu zorlu süreçte ülkemiz olumlu ayrışacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz" şeklinde belirten Şimşek, "Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Şubatta yıllık cari açık 12,8 milyar dolar, net altın hariç cari fazla ise 1,8 milyar dolar gerçekleşti.

Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz. Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayarak dış finansman ihtiyacını azaltmak suretiyle kaynaklarımızı ülkemizin refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz." 

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