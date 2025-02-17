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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş bir şekilde iyileşiyor

Bakan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğüne dikkat çekerken, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini, ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri yavaş bir şekilde iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta bir panele katıldı. Şimşek, enflasyonun hala yüksek olmakla birlikte düştüğünü, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bunun da yavaş bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

“İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz” diyen Şimşek, “Önemli olan sağlam politikalar ve bu politikaların iyi bir şekilde uygulanması. Bu yıl sıkı para politikası ve daha sıkı maliye politikası ile daha destekleyici gelirler politikasının bir kombinasyonuyla dezenflasyonun sürdürüleceğini düşünüyoruz” dedi.

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