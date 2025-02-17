BES'ten enflasyonun üzerinde getiri! 5 yıllık dönem için de kazançlı

Türkiye'de tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği araçlardan biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), büyümeye devam ediyor. BES'in fonlarının ortalama getirisi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının 3 puan üzerine çıktı. Son 5 yıllık dönemde ise BES fonlarının getirisinin, yıllık enflasyon oranının ortalama 2,8 puan üzerinde olduğu görüldü.

Katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 389'a yükseldi

2023 yılsonunda 8 milyon 676 bin 45 olan gönüllü katılımlı BES’teki katılımcı sayısı %9,8 oranında artarak 2024 yılsonunda 9 milyon 526 bin 389’a yükseldi. 2023 yılsonunda 625,5 milyar lira olan katılımcılara ait fon büyüklüğü %60,3 artarak 2024 yılı sonunda 1,002 trilyon liraya yükseldi. 2023 yılsonunda 77,8 milyar liralık devlet katkısı fon tutarı %76,8 artarak 2024 yılı sonunda 137,5 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, önceki yıl sonunda BES’ten emekli toplam katılımcı sayısı 265 bin 672 iken 2024 yılı sonunda sayı 339 bin 574’e yükseldi. 2024 yılı içinde 73 bin 902 katılımcının emeklilik hakkını kullandığı görülüyor.

TÜFE'nin 3 puan üzerinde

2024 yılı için Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yıllık artış %44,38 iken BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi %48,76 arttı. Bir önceki yıla baktığımızda; 2023 yılı için TÜFE’de yıllık artış %64,77 iken BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi %64,30’du. 2024 yılında, BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi TÜFE’nin 3 puan üstünde gerçekleşti.

5 yıllık dönem için de kazançlı

BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi 5 yıllık periyotta, yıllık enflasyon oranın ortalama %2,8 puan üzerinde getiri elde etti. Bu itibarla, BES’in uzun vadede enflasyonunun üzerinde kazandırdığı söyleniyor. Ayrıca doğru zamanlarda fon değişikliği yaparak finansal piyasalardaki hareketlerden nemalanan katılımcıların çok daha fazla getiri elde edebilmesi mümkün. 2024 yılı için BES fon gruplarının getirilerine bakıldığında; Altın EYF %52,46, Kamu Borçlanma Araçları (TL) EYF %41,30, Kamu Dış Borçlanma Araçları (Döviz) EYF %28,53 ve Hisse Senetleri EYF ise %52,63 oranında getiri sağladı. Alternatif yatırım getirilerine baktığımızda ise Döviz Sepetinin %15,61, Mevduatın %46,84 ve BIST 100’ün ise %28,94 getiri sağladığı görülüyor.