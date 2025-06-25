Bakan Şimşek: Hanehalkıyla piyasanın enflasyonda beklenti farkı 6 yılın en düşüğünde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesinin, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketini X hesabından değerlendirdi.

Haziran ayında enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine işaret eden Şimşek, şu mesajları verdi:

"Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."