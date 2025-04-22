Bakan Şimşek, New York’ta yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta Citibank ev sahipliğinde düzenlenen yatırımcı toplantısına katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıya 40’a yakın yabancı banka ve fon temsilcisi iştirak etti.

CNBC-e New York Temsilcisi Betül Yürük’ün aktardığına göre, toplantıda Şimşek’e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da soruldu. Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkileri, gümrük tarifeleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler de gündeme geldi.

Şimşek’in Citibank’taki temasları gün boyunca sürecek. Bakan, Salı sabahı Washington’a geçecek.