Bakan Şimşek: Kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Bakan Şimşek, dezenflasyon programının uygulamaya devam edileceğini söylerken, "Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz" şeklinde değerlendirdi ve "İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi" dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Küresel ekonomi politikalarındaki belirsizlik hiç olmadığı kadar arttı. Korumacılığın artmasının temel sebebi ABD-Çin arasındaki rekabet. Korumacılık ortamında Türkiye benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı konumda.

Türkiye'ye konulan düşük vergi rakiplerimize oranla avantaj

İhracatımızın yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkelere yapılıyor. Türkiye'ye konulan görece düşük vergi, Asya'daki rakiplerimize oranla bir avantaj sunuyor.

Kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz

Programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cari açığı azaltarak makrofinansal kırılganlıkları minimize etmek amacımız var. Piyasalardaki son gelişmeler, özelikle petrol fiyatlarındaki düşüş hedeflerin altında bir cari açığa işaret ediyor.

Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon programını uygulamaya devam edeceğiz. Yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçirgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz.

İyimser olmak için güçlü gerekçelerimiz var. Ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığı güçlendi.