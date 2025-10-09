  1. Ekonomim
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim endeksi verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek "Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor" dedi.

Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Sanayi Üretim Endeksi verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğünü belirtirken,  Ocak-Ağustos döneminde sanayi üretiminin takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyüdüğünü, 24 imalat sanayi sektörünün 18’inde artış kaydedildiğini söyledi. 

Şimşek "Sanayimizin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretim 2025 yılında güçlü performans sergiliyor" ifadelerini kullandı. 

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi; 

"Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

