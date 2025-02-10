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Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi bugün çok daha güçlü

Bakan Şimşek, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri verilerini değerlendirirken, "Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi bugün çok daha güçlü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Aralık 2024'e ilişkin sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. 2024’te işsizlik oranının 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini belirten Şimşek, "Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti.

Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı.

2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi.

Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü."

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