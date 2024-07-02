Bakan Şimşek uyardı: Kayıt dışı tek bir alan kalmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vazgeçildiği belirtilen borsa kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili, “Belki bu pakette değil, önümüzdeki pakette borsa kazançlarının da vergilendirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Hiçbir alanın kayıt dışı kalmayacağını, bütün kazançları makul düzeyde vergilendirileceğini bildiren Şimşek, “İşletme açıldığında kasaya oturup, kapanana kadar hasılatını denetleyeceğiz” diye konuştu. EYT ve asgari ücret konusunda muhalefeti popülizm yapmakla suçlayan Bakan Şimşek, Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığını savundu. Bakan Mehmet Şimşek, Bloomberght- Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında vergi paketiyle ilgili uzun süredir yapılan tartışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Piyasanın enfl asyon konusunda henüz uygulanan programı tam olarak satın almadığını belirten Şimşek, sene sonunda enfl asyonu yüzde 38-42 bandında yüzde 40 civarında beklediğini bildirdi. Aylık enfl asyonun yüzde 4’lerde olduğunu hatırlatan Mehmet Şimşek, artık yüzde 2 ve yüzde 1’lerin konuşulacağını kaydetti. Vatandaşın uygulanan programı istihdam boyutuyla hissettiğini şimdi de alım gücü yönüyle hissedeceğini ifade eden Şimşek, kurda istikrarın önemine işaret etti.

Enflasyonda yaşanacak düşüşün kalıcı olacağını vurgulayan Şimşek, deprem kaynaklı inşaat malzemelerinde yaşanan artış ile büyükşehirlerdeki kira artışının bu sene devam etmesi için bir sebep bulunmadığını aktardı.

“KDV’yi artırdık enflasyonist etki yarattı"

Geçen sene bütçeyi düzeltmek için KDV’nin artırıldığını hatırlatan Bakan Şimşek, bunun enfl asyonist etki yarattığını, bu sene ise KDV artışı olmayacağını kaydetti. Temmuz ayında artacak maktu vergilere de değinen Mehmet Şimşek, “Tabii ki bütün yükümlülüklerimizi artırırken, gelirlerimizi de en az enfl asyon kadar artırmamız lazım. Muhalefet popülizm yapıyor. Biz devlet yönetiyoruz, bütçe yönetiyoruz. Yoktan kaynak üretme kabiliyetleri varmış gibi yapıyorlar” diye konuştu. Sürdürülebilir yüksek büyüme kadar oluşan refahın paylaşımının da önemli olduğunu söyleyen Şimşek, bu konuda gelecek yıl farklı noktada olacaklarını belirtti. Şimşek, geçen yıl 700 civarında olan risk priminin 270 civarına gerilediğini, bunun gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha azaltıldığını ifade etti.

“Türkiye'de asgari ücret düşük değil”

Türkiye’de 1970’li yıllarda 70 dolar olan asgari ücretin bugün 524 dolar olduğunu kaydeden Mehmet Şimşek, son 20 yılda asgari ücretteki reel artışın yüzde 5,5 olduğu bilgisini verdi. Asgari ücretin bu sene de reel olarak artmış olacağını belirten Mehmet Şimşek, yüzde 45’in altına gerileyecek enfl asyonun üzerinde bir artış sağlandığını aktardı. Şimşek, Türkiye’de asgari ücretin düşük olmadığının altını çizerken, “Şirketler bunun üzerinde verebiliyorsa vermeli” dedi. EYT konusunda muhalefeti suçlayan Bakan Şimşek, 1980’de 3,8 çalışana bir emekli düşerken, EYT ile birlikte bu sayının 1,4 çalışana bir emekli olarak değiştiğini, EYT’yi meydanlarda muhalefetin pohpohladığını bildirdi.

“Tartışılan paket önerilerden ibaret”

Piyasada üzerinde tartışılan vergi paketine değinen Mehmet Şimşek, bunun kendilerinin hazırladığı bir düzenleme olmadığını, gelen önerilerin toparlandığı bir metin olduğunu söyledi. Gerek motokurye vergilendirilmesi gerekse garsonların bahşişinden vergi alınmasının gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, “Sektörden talep gelmiş, istismar edildiği için, iki konu da pakette yok, muhalefet tarafından istismar edilmiş o yüzden yok” dedi. Türkiye’de birçok kesimin vergiden imtina ettiğini, bununla kayıt dışılıkla mücadele ederek sonuç alacaklarını dile getiren Bakan Şimşek, istisna ve imtiyazları kaldırarak vergi tabanını büyüteceklerini söyledi. Ortalama vergi yükünün milli gelire oranının OECD’de 34, AB’de yüzde 41,2 iken Türkiye’de yüzde 20,8 civarında olduğunu anlatan Şimşek, yine OECD’de dolaylı vergilerin payının da Türkiye’ye göre düşük olduğunu aktardı. Kendi tercihlerinin yeni vergi yükü değil, vergilendirilmeyen alanların vergilendirilmesi olduğunu söyleyen Şimşek, gelirlerin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı tutulduğunu, en düşük gelir vergisin diliminin de yüzde 22’den yüzde 15’e çekildiğini hatırlattı. En yüksek gelir vergisi oranını da yüzde 40’a çıkardıklarını belirten Şimşek, “Koparılan yaygaralar doğru değil, tercihimiz vatandaşın en düşük vergi yüküne tabi tutulması” değerlendirmesinde bulundu.

“Avukat, kuyumcu 16-17 bin lira gösteriyor"

Küresel Asgari Kurumlar Vergisi ve yurt içi şirketlere yönelik Asgari Kurumlar-Gelir Vergisi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Mehmet Şimşek, çeşitli meslek gruplarının beyan ettikleri yıllık ortalama matrahlardan örnekler verdi. Kuyumcuların yıllık ortalama 16 bin 46 lira, doktorların 27 bin 376 lira, avukatların ise 17 bin 805 lira kazanç beyan ettiğini vurgulayan Şimşek, bütün sektörlere yönelik inceleme yetkisi alacaklarını belirtti. Bu kapsamda hasılat tespiti yaparak, hasılata aykırı beyandan izah isteyeceklerini ifade eden Bakan Şimşek, bu izahlar tatmin edici değilse, gereğini yapacaklarını söyledi. Şimşek, bu incelemelerin değişik günlerde tekrarlanacağını belirtti. Şimşek, sembolik kâr beyan edenlerin de eklenmesiyle Kurumlar Vergisi mükellefl erinin yarısından fazlasının vergiden kaçınmaya çalıştığının ortaya çıktığını söyledi. Mehmet Şimşek, inceleme, hasılat tespiti, izaha davet müesseselerini güçlendireceklerinin altını çizdi.

“GYF’de vergi istisnasını kaldırmayı düşünüyoruz”

Belge düzenine uymayanların, KDV oranını yanlış gösterenlerin cezalandırılacağını dile getiren Şimşek, Gayimenkul Yatırım Fonlarında vergi istisnasını kaldırmayı düşündüklerini, YİD ile yapılan KOİ projelerinin kurumlar vergisi oranını da yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılacağını bildirdi.

“İmkanı olmayan zaten yurt dışına gitmiyor”

Yine çok tartışılan yurt dışına çıkış harcı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, 1963 yılında vergi olarak uygulanan sistemin ücretinin 100 dolar olduğunu hatırlattı. AK Parti döneminde bunun sembolik hale getirildiğini söyleyen Şimşek, rakam vermedi ancak deprem felaketinin yaralarının sarılması için yurt dışı çıkış harçlarının artırılmasını düşündüklerini belirtti. Şimşek, yurt dışına gidenlerin tatil amaçlı çıktığını ifade ederken, “İmkanı olmayan zaten yurt dışına gitmiyor” şeklinde konuştu.

“Denetlemede yapay zekadan destek alacağız”

Mehmet Şimşek, yapay zeka alanında faaliyet gösteren bir şirket ile görüşürken, gündeme bütün vergi mükellefl erinin elektronik ortamda defterlerinin incelenip rapor hazırlanıp hazırlanamayacağını sorduğunu bildirdi. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir modül üzerinde çalıştığını dile getiren Şimşek, “Rapor hazırlayabileceğini söyleyen şirketlere kapımız açık” dedi.

“Çok kazananı uyarıyorum, denetimi sıkılaştıracağız”

Türkiye’de 2,6 milyon mükelleften 1,2 milyonunun zarar beyan ettiğini tekrarlayan Şimşek, beyan ile hasılat arasında inanılmaz uyuşmazlık bulunanlar olduğunu belirterek, “Çok kazananları uyarıyorum, vergiden kaçınma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimi sıklaştıracağız. Giderek daha çok algoritmaları devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Borsa kazancına vergi rafa kalkmadı

Bakan Şimşek, taslak kamuoyuna ilk yansıdığında yarattığı büyük tartışma sebebiyle ‘gündemde yok’ denilerek geri çekildiği belirtilen borsa kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin konunun tamamen rafa kalkmadığına yönelik ifadeler kullandı. Bakan Şimşek, kripto varlıkların vergilendirilmesiyle, borsa kazançlarının vergilendirilmesi konularının belki bu pakette olmaza da önümüzdeki pakette olması için çalıştıklarını, sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi için ilave çalışma gerektiğini belirtti.