Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Bakan Şimşek, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi ve şöyle ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara yanıt verdi. Bakan Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."
Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 19, 2024
2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız.
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. https://t.co/9asvjGOfzb