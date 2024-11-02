Bakan Şimşek’ten S&P değerlendirmesi: Üç büyük kuruluşta kredi notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek S&P'nin Türkiye'nin kredi notunun B+’dan BB-’ye yükseltmesinin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.

Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.

Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır.

Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor."

S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.



Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 2, 2024

S&P Türkiye'nin kredi notunu "BB-"ye yükseltti

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

Kredi kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı aktarıldı.