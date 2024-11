S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasına ekonomistler ne dedi?

Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

S&P Global, en son 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'nin "durağan" olan görünümünü "pozitif"e, 3 Mayıs 2024 tarihinde ise "B" olan kredi notunu "B+"'ya yükseltmişti. Türkiye’nin kredi notunu 2024 yılında Fitch ve Moody’s de artırmıştı.

Ekonomistlerin halen yatırım yapılabilir seviyesinin altında olan kredi notundaki artışa yorumu ne oldu?

“Enflasyonda net düşüş görene kadar yeni not artışı yok”

TEPAV Direktörü Dr. Burcu Aydın, kredi notundaki artışı şu şekilde yorumladı:

“S&P, Türkiye'nin kredi notunu "BB-"ye yükseltti. Görünüm: Durağan. Kredi notumuzu, TCMB'nin yürüttüğü sıkı para politikası ve makro-finansal risklerdeki düşüş sebebiyle artırdı. Görünümü, enflasyonda net düşüş görene kadar yeni not artışı yok diyerek durağanda tuttu.”

“Devamının gelmesi gayet normal”

TEPAV Makroekonomik Çalışmalar Direktörü Dr. Ali Çufadar da not artışlarının devamının gelebileceğini şu şekilde ifade etti:

“Kredi notu artışı... Türkiye'nin borç veren açısından makro göstergeleri iyi; en az borçlu ülkelerden biri, cari açık sorunu da yok; rezerv ihtiyacı da... Normalde, notunun çok daha yüksek olması makul... Devamının gelmesi gayet normal...”

“Dezenflasyon süreci kritik gelişmelere gebe”

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek, Fitch’in not artırımı yapmasının ardından yaptığı yoruma ek olarak, S&P’nin not artışının benzer olduğunu ancak risklerin neler olduğunu da şu şekilde belirtti:

“Bir benzer not eğilimi de S&P’den geldi. Notun artırılması, “bugüne dek yaptığınız her şeyi onaylıyoruz, çok iyi işler çıktı ortaya” demek. Görünümdeki durağan ise “şimdi bu yaptıklarınızın somut çıktılarını görme aşamasındayız, aslında burası en kritik kısım” demek. Gelecek 6-8 ayda Moody’s dışında (takvime göre değişir) ek not artırımı gelme olasılığı mevcut durağan pozisyonlar ile zor. O nedenle dezenflasyon sürecinin bu fazı en kritik gelişmelere gebe. Hem çıktı açısından hem de yan etkileriyle. Hızı ve sonuçları yakından izlenecek. Buradan hareketle yılın son Enflasyon Raporu’nda paylaşılacak görünüm ve verilecek mesajlar belki de sürecin en ince işlemeli aşamasını temsil edecek. Dönemeçten başarıyla çıkılırsa mevcut varlık fiyatlamaları “beklenti kanalı” ile bambaşka bir noktaya evrilebilir.”

TCMB’nin etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Durusoy, not artışı açıklamasındaki detayları iletti:

“S&P Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırarak B+'dan BB-'ye yükseltirken, görünümü pozitiften durağana çekti. Bu kararda TCMB'nin sıkı duruşunun, liranın istikrara kavuşmasının, enflasyondaki düşüşün ve rezervlerin güçlendirilmesinin etkili olduğu belirtildi.”

“Not artırımlarının devamı belirsiz bırakılmış oluyor”

Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, görünüme dikkat çekerek, sonraki değerlendirmelere şu şekilde işaret etti:

“Böylece, #S&P nin Türkiye kredi notu Fitch le aynı düzeyde. Yine benzer şekilde, görünüm artık ‘durağan’da. Yani, not artırımlarının devamı belirsiz bırakılmış oluyor.”

“Beklendiği gibi”

Timothy Ash de kredi notu artışıının beklendiğini ifade etti:

“Beklendiği üzere S&P Türkiye'nin notunu BB-'ye yükseltti.”