Borsa İstanbul'un 'Moody's' tepkisi ne oldu?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu tarihinde ilk kez iki kademe birden artırarak, B1'e yükseltti. Piyasa genelinde bir kademe not artırımı ağırlıklı olarak bekenirken; piyasa tepkisi yakından izleniyor.

Öte yandan piyasalar, yarın açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını yakından takip edecek. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Temmuz Salı günü toplanacak ve banka faiz kararını aynı gün saat 14.00'te açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde.

Borsa İstanbul dalgalı

Geçen haftayı rekorla tamamlayan Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe 0,24 yükselişle 11.182 puandan başladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Endeksler şu dakikalarda ise sırasıyla, yüzde 0,86 düşüş ve yüzde 0,40 primle hareket ediyor.