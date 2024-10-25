Ekonomistler, S&P’den not artışı bekliyor

S&P Global'in Türkiye'nin kredi notunu artırması bekleniyor.

Foreks Haber'in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P Global'in 1 Kasım 2024 Cuma akşamı planlanmış değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılarak "B+"dan "BB-"ye çıkarılması, "pozitif" olan görünümün ise "durağan" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Ankete katılım sağlayan 17 ekonomistin 16'sı kredi notunun artırılacağı, 1'i sabit bırakılacağı görüşünü savundu. Görünüm için tahmin veren 17 ekonomistten 15'i görünümün "durağan"a çekileceğini tahmin ederken, 2'si "pozitif" görünümün korunacağı görüşünü dile getirdi.

Ankete Pariterium Danışmanlık, OYAK Yatırım, Ahlatcı Yatıım, İş Portföy, NCM Investment, Sagam Danışmanlık, Anadolu Yatırım, Yatırım Finansman, Tacirler Yatırım, Alnus Yatırım, Gedik Yatırım, Spinn Danışmanlık, Rota Portföy, Deniz Yatırım, Colendi Menkul, Allbatross Yatırım ve Dinamik Yatırım katıldı.

S&P Global, en son 1 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'nin "durağan" olan görünümünü "pozitif"e, 3 Mayıs 2024 tarihinde de "B" olan kredi notunu "B+"'ya yükseltmişti.

Türkiye’nin kredi notu 2024’te arttı

S&P Global'in 2024 takviminde 1 Kasım 2024 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor.

S&P Global, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin cuma günü Türkiye saati ile 00:00'dan sonra gelmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kredi notunu 2024 yılında S&P Global 1 kez artırırken, Fitch 8 Mart ve 7 Eylül 2024'te Türkiye'nin kredi notunu birer kademe artışla "B"den "BB-"ye çıkarmıştı.

Moody’s de 19 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu Moody's B3'ten B1'e iki kademe birden yükseltmişti.