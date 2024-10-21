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Fitch, Türk bankalarının performansını zayıf buldu

Fitch’in 3 aylık Türkiye değerlendirmesinde, “Düzenlemeler ve yüksek faiz oranları Türk bankalarının performansını zayıflattı” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
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Fitch, Türk bankalarının performansını zayıf buldu
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son üç aylık Türk Bankaları veri raporunda, düzenlemelerin ve yüksek faiz oranlarının para politikasını sıkılaştırılması, 2024 ikinci çeyrekte Türk bankalarının marjlarını sıkıştırmaya devam ettiği ve iyileşen faaliyet ortamı koşullarına rağmen performansın zayıfladığı belirtildi.

Fitch, yüksek TL mevduat faizleri ve kredi büyümesine getirilen aylık sınırlamaların hem fonlama maliyetleri hem de hacimler üzerinde baskı yarattığını, takipteki kredi (TGA) girişlerinin teminatsız bireysel krediler kaynaklı olarak ılımlı bir artış gösterdiğini belirtti.

Datawatch raporu kapsamında 13 bankayı takip ettiklerini belirten Fitch, "Kapsam dahilindeki bankaların faaliyet karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar oranı, marj baskısının yanı sıra faaliyet giderleri üzerindeki enflasyon kaynaklı baskı, zayıf iş hacimleri ve yüksek faiz oranları nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte yüzde 2,9'a gerilemiştir. Net ücret ve komisyonlar, daha düşük hacimleri yansıtarak daha yavaş büyürken, swap maliyetlerinden kaynaklanan alım satım zararları ve azalan müşteri işlemleri, kapsam dahilindeki bankaların toplam gelirlerinin %18 gibi yüksek bir kısmını aşındırmıştır" dedi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu mart ve eylül aylarında birer kademe yükseltti.

8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükselten Fitch 7 Eylül’de de kredi notu "B+"dan "BB-"ye çıkarılarak, görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edilmişti.

Fitch, geçen ay dolar/TL yılsonu seviyesinin 36 TL olmasını beklediğini açıklarken, "Türkiye: Politikanın Yeniden Dengelenmesi Sürecinde İlerleme ve Zorluklar (Kamu ve Finans Kurumları Güncellemesi)" başlıkla webinarda, Türk bankaları için 2024 karlılık görünümünü zayıf bulmuştu.

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