ABD'li devden Türk bankaları için 'olumsuz' senaryo: 1 banka pozitif ayrışıyor

JPMorgan yaptığı değerlendirmede, Türk bankalarının önünde zorlu bir çeyrek olduğunu belirterek, faiz indirimi öncesinde görünür bir toparlanmanın beklenmediğini kaydetti.

Banka yaptığı değerlendirmede, bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının performansının, süregelen net faiz marjı baskıları ve artan risk maliyetleri nedeniyle zayıf kalmasının beklendiğini ifade etti. Bankaların ortalama özkaynak karlılığını yüzde 17 bekleyen JP Morgan, bu oranın bu çeyrekteki yüzde 38 enflasyonun altında kalacağına işaret etti. JP Morgan, Garanti Bankası'nın yüzde 28 ile en yüksek, Halkbank'ın yüzde 8 ile en düşük performansı göstermesini bekliyor.

"Garanti Bankası pozitif ayrışacak"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerini Ocak 2025’e ertelenmesinin, yıl sonu net faiz marjının beklentilerini düşürerek, 2025 için karlılık tahminlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken JP Morgan, varlık kalitesinin normalleşmeye başlamasına rağmen, tüketici kredileri ve kredi kartlarında takipteki alacakların önemli ölçüde arttığı ve bunun yanında risk maliyetinin de artmasıyla 2025’te varlık kalitesi üzerindeki baskıyı artırabileceğini kaydetti.

JP Morgan, Türk bankalarının hisse performansı yıl içinde yüzde 48 artış ile güçlü kalsa da, kısa vadede katalizörlerin eksikliği ve faiz indirimlerinin gecikmesi nedeniyle ihtiyatlı olmaya devam ettiklerini belirterek; Garanti'nin, kısa vadede en güçlü kazanç momentumuna sahip olduğu için pozitif ayrıştığına işaret etti.