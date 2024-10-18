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Mahfi Eğilmez açıkladı: KKM’den neden hemen çıkılamıyor?

KKM’den çıkış sürerken, dengelenmedeki çabalar için gelen bir soru üzerine Mahfi Eğilmez neden bir kerede çıkış yapılamadığını açıkladı.

Şeyda Uyanık
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Mahfi Eğilmez açıkladı: KKM’den neden hemen çıkılamıyor?
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20 Aralık 2021’de açıklanan kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarından çıkış süreci Ağustos 2023’te başlamıştı.

TCMB’nin açıkladığı düzenlemeyle, 31 Aralık 2023’e kadar KKM hesaplarının TL’ye dönüşümü için kriterler getirilmişti.

18 Ağustos 2023 haftasında zirve seviyesini gören KKM hesaplarından bu tarihten sonra çıkış başlamıştı.

Son 4 haftadır KKM’den çıkışlar zayıflarken, toplam bakiye 1,5 trilyonun altına geriledi.

KKM ne zaman biter?

Yapılan hesaplamalara göre, son 10 haftadaki çıkış hızı korunarak KKM’nin bitişi için tahmini tarih 2027 yılının ilk yarısının sonu olarak görülüyor.

(Kaynak: @e507)

Daha önce QNB ekonomistleri de yaptıkları modellemede KKM’nin bu yılsonunda 25 milyar dolara inerek baskı oluşturmaktan çıkacağını vurgulamıştı.

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Neden bir kararla KKM bitirilmedi?

Hesaplamaların ardından sosyal medyada bir takipçisinin sorduğu soru üzerine KKM’den neden bir kararla çıkılamadığını Mahfi Eğilmez şu şekilde anlattı:

“Çünkü KKM'ye geçmiş olan dövizler o anda yeniden dolara dönmek isteyecek ve ortaya ciddi bir döviz talebi çıkacak. Bu da kurları birden fırlatacak o zaman da enflasyon yeniden yükselecek.”

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