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Hakan Kara’dan KKM ve döviz talebi yorumu: Vatandaş TL'de kalmaya devam ediyor

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, dövize artan talebin kaynağını değerlendirirken, TCMB’nin rezervlerinde de son durumu yorumladı.

Haber Merkezi
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Hakan Kara’dan KKM ve döviz talebi yorumu: Vatandaş TL'de kalmaya devam ediyor
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Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin blogunda yayımladığı, “Mevduat Tercihleri ve Kur Korumalı Mevduat Gelişmeleri” yazısına yaptığı yorumla dövize artan talebi yorumladı.

Kara, ayrıca rezervlerdeki son durumu da değerlendirdi.

TCMB’nin Merkezin güncesi blogunda yayımlanan makalede, son günlerde gündemde olan döviz talebine yönelik inceleme yer aldı.

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TCMB’nin eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabında, makalede yer alan KKM verilerini ve döviz yönelen talebi şu şekilde yorumladı:

“Son dönemde döviz mevduatındaki artışın büyük oranda KKM dönüşlerinden kaynaklandığını gösteren faydalı bir çalışma. Tercümesi: tedirgin olmayın, vatandaş TL'de kalmaya devam ediyor.”

Merkez’e yorumlar gecikmedi

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi yazarlarından, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek de Merkez’in KKM’ye yönelik analizini şu şekilde yorumladı:

“2-3 haftadır sabah notlarımızda bahsettiğimiz, en son bu sabah bir kez daha değindiğimiz senaryo için Merkez Bankası çalışması “zaten olan bu” şeklinde teyit vermiş.”

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de makaleye yönelik, “Özetle demiş ki; 'döviz hesaplarındaki artış KKM'den DTH'a sınırlı bir geçiş yüzünden, ilave bir döviz talebi yok. Ağırlıkla TL'ye geçiş devam ediyor... İşte bu yüzden şeffaf biçimde KKM verilerini açıklayın diyordum. Ne olduğunu bilmek daha ışık tutucu olacaktı…” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası rezervleri

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, KKM yorumunun hemen ardından Merkez Bankası rezervlerine yönelik de bir değerlendirme paylaştı. Kara’nın değerlendirmesinde brüt ve net rezerv verilerinin yer aldığı bir grafik de bulunurken, şunları ifade etti:

“TCMB rezervlerinde marttan bu yana görülen iyileşmenin son dönemde duraksamasının ana nedeni KKM’den çözülen paranın bir kısmının dövize gitmesi. Buna rağmen rezervlerin düşmemesi, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin TL’ye ilgisinin azalarak da olsa devam ettiğini gösteriyor.”

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