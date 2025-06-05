5 ayda buhar oldu: Asgari ücret 17 bin 561 TL’ye düştü! Temmuzda ara zam görünmüyor

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre memur, işçi ve emekliye yıl başında yapılan zamlar 5 ayda buhar oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin aldığı zam, enflasyon karşısında eridi, eksiye geçti. Asgari ücretin alım gücü mayıs sonu itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonuna göre 19.206 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonuna göre de 17.561 liraya düştü.

Memur ve emekliye Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi enflasyonu dikkate alınarak temmuzda ara zam yapılacak. Yılın başında asgari ücrete 1 yıl için yüzde 30, memur ve memur emeklisi aylıklarına yüzde 11.54 ve işçi, esnaf, çiftçi emeklilerine de yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı.

Asgari ücret eridi

Ancak enflasyon daha yılın 5 ayında TÜİK hesabıyla yüzde 15.09, ENAG hesabıyla da yüzde 25.87 oldu. Yıl başında 17.002 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü ENAG’ın açıkladığı enflasyona göre haziran başı itibarıyla 17.561 liraya düştü. Böylece bütün bir yıl için verilen 5.102 liralık zammın 4.543 lirası buhar oldu, geriye sadece 559 lira kaldı. Haziran enflasyonunun da 559 lirayı eriteceği düşünülürse asgari ücretli yılın ikinci yarısına sıfır zamla girmiş olacak.

Aynı şekilde yılın başında 12.500 liradan 14.469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının reel alım gücü de TÜİK’e göre 12.572 liraya, ENAG’a göre 11.495 liraya düştü. En düşük memurun maaşı ise yıl başında yapılan 5.520 lira zamla 42.166 liraya çıkmıştı. Ancak bu memurun reel alım gücü haziran başı itibarıyla TÜİK enflasyonuna göre 36.580 liraya düştü.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Yılın ikinci yarısı yaklaşırken gözler asgari ücrete yapılması muhtemel ara zamma çevrilmişti. Geçim sıkıntısı her geçen gün artarken, Ankara kulislerinden gelen son bilgiler dar gelirliyi hayal kırıklığına uğrattı. Kulislerde konuşulanlara göre, mevcut ekonomik tabloda asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılması planlanmıyor.