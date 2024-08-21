TCMB Blog: İhracat dövizini satan şirketler nette geri alım yapmıyor

TCMB'nin "Merkezin Güncesi" blog sayfasında TCMB Uzman Yardımcısı Kadir Gürci ve TCMB'de Genel Müdür olarak görev yapan Ünal Seven'in "İhracat Bedeli Satışı Yapan Firmaların Döviz Geri Alım Davranışları" başlıklı yazısı yayımlandı.

Yazıda 3 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren ihracat bedellerinin TCMB’ye satışının ve bu konudaki ilgili politika güncellemelerinin firmaların döviz geri alım davranışları ve döviz piyasasına etkileri yakından inceleniyor.

Yazıda şu bilgiler veriliyor:

"İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülüyor. Anılan Genelgede, Hazine ve Maliye Bakanlığının (HMB) 31 Aralık 2021 tarihli talimatıyla yapılan değişiklikle ihracat bedellerinin yüzde 25’inin bankalara satılması ve TCMB’nin ilgili banka nezdindeki hesabına aktarılması düzenlendi. 18 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 40 olarak güncellenen bu oran, 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren yüzde 30 olarak uygulanmakta.

Blog yazısında, 3 Ocak 2022- 7 Haziran 2024 tarihleri arasında TCMB’ye ihracat bedeli satışı gerçekleştiren firmaların satış sonrası spot döviz piyasasında döviz geri alımı yapıp yapmadıkları ve düzenlemelerin firmaların bu davranışlarını nasıl etkilediği inceleniyor.

Bu kapsamda, ilgili dönemde en az bir defa ihracat bedeli satışı yapmış olan yaklaşık 80 bin firmanın ihracat bedeli satış, döviz alış ve döviz satış işlemleri birleştirilerek haftalık bir veri seti oluşturuluyor. Firmanın ihracat bedeli satışı yaptığı haftadaki net döviz geri alım oranı (GAO) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

Eşitlikte “i” firmayı, “t” haftayı ifade ediyor. “Piyasaya Satım” değişkeni ise ihracat bedeli dışındaki döviz satım tutarını temsil ediyor. İlgili haftadaki geri alım oranının değerine bağlı olarak firmalar şu şekilde sınıflandırılmıştır:

•Eksi veya sıfır ise (GAO≤0) net olarak hiç geri alım yapmayan,